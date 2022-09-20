Аналитическая программа Виктора Пономарева “Трезвый взгляд”. Выпуск 3
В этом выпуске я расскажу:
Кто пьянее: лягушки или птицы
Кто трезвее: Карл Маркс или Владимир Ленин
Кто наглее:…
Буду благодарен вам за помощь в создании следующих выпусков.
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12+
Это был выпуск:
Трезвый Взгляд с Виктором Пономаревым №3
Приятного просмотра!
#УчительТрезвости #ВикторПономарев #Трезвость #Трезвыйвзгляд #общеедело
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