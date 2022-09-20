То, что происходит сейчас на Украине -это война . СВО больше нет: то, что есть – называется «войной». Не войной России с Украиной, но войной коллективного Запада против России. Когда американские наводчики направляют удары ракетами по территории России – это может называться только «войной». И неважно — чьими руками они воюют. Когда они же целятся HIMERS’ом на блок Запорожской АЭС — это вполне можно трактовать как попытку нанесения ядерного удара по России. Если бы на сторону террористического киевского режима не встали бы США, НАТО и коллективный Запад, все цели СВО были бы давно успешно выполнены. Но началась настоящая война. Запад перешел все красные линии. Это необратимо. Это не может не осмысляться Россией – как властью, так и народом. Отсюда первые шаги к объявлению военного положения и мобилизации – в Чечне, Крыму, а далее, думаю, и в других регионах –в первую очередь, приграничных. То, что происходит, требует, прежде всего, осмысления. В новейшей истории России есть три геополитических периода.



Первый – 1990-е годы. СССР распался, Россия капитулировала перед Западом. Платой за капитуляцию стало расчленение великой державы (России как СССР = Российской Империи), и отложенный распад Российской Федерации, осколка СССР. Впереди Западом планировался окончательный плавный распад РФ.



Надо признать, что Ельцин попытался — пусть неуклюже и непоследовательно — сопротивляться этому: отсюда смысл Первой чеченской компании.



Если бы Россия ее проиграла, у нее оставался только один путь – того, что современные западные идеологи называют «деколонизацией», то есть полным распадом и окончательной передачей власти прозападной оккупационной администрации – т.н. «либералам».



Второй период начался с приходом к власти Владимира Путина. Новый курс состоял в том, чтобы остановить неминуемый (как казалось тогда) распад и восстановить суверенитет России, получивший жестокий, почти не совместимый с жизнью, удар.



При этом главная линия власти состояла в том, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с Западом, усыпить его бдительность, создать иллюзию того, что Россия согласна с основными требованиями глобалистов, но лишь настаивает на отсрочке. Это сработало.



Вторая чеченская компания была выиграна, а сами чеченцы из сепаратистов и врагов России стали вернейшими ее сынами и защитниками.



Сепаратизм был искоренен и в других регионах. Россия усилила свою независимость, стала активно влиять на международные процессы. В какой-​то момент стратегию Путина и его ориентацию на суверенитет Запад распознал. И стал готовиться к серьезному противостоянию.



В 2014 году глобалисты осуществили на Украине рывок, организовали и поддержали государственный переворот и привели к власти в Киеве неонацистскую русофобскую террористическую клику, рабски преданную США и НАТО.



Москва ответила воссоединением с Крымом и поддержкой многострадального народа Донбасса. Но это был компромисс. Развязка наступила 24 февраля 2022 года.



Мы вступили в третий период новейшей истории России – в войну с Западом, которую ему удалось нам навязать.



Этот период самый трудный и решающий. Но мы не в силах были его предотвратить или избежать. Ценой была капитуляция. Геополитическая война Запада против России ведется непрерывно.В ней меняются только стадии – холодные или горячие. Сейчас – горячая. Горячее некуда.



Запад не допускает самой возможности существования суверенной, независимой, самостоятельной России. То же самое верно и применительно к Китаю, а также к другим странам, которые воспринимают свой суверенитет всерьез.



С точки зрения глобалистов, только те государства имеют право на существование, которые согласны с идеологией либерализма, с генеральной линией США и НАТО, с движением в направлении Мирового Правительства. Все кто против, подлежат уничтожению.



Это чисто расистский подход. Кто считает иначе, чем мы, должен быть стерт с лица земли. Для Запада он не нов.

Новым является разве что его сплавление с либерализмом, с ЛГБТ-​повесткой, с радикальным стремлением современного Запада и его элит разрушить все структуры традиционного общества – религию, государство, семью, этику, самого человека, срастив его с машиной и поместив под тотальное наблюдение, под полный контроль. Добро пожаловать в Матрицу, в «дивный новый мир».



Россия – и прежде всего суверенная — в этот контекст вообще никак не вписывается. Поэтому Запад открыто поддерживает любые террористические и экстремистские организации и прямые теракты, если они направлены против России, против русских, против самой русской цивилизации и ее носителей.



Мы -в войне. Избежать ее уже нельзя. И вообще изначально нельзя было, так как в этом и состоит глубинная логика истории: одни силы любой ценой хотят сохранить однополярный мир и свою планетарную гегемонию, другие восстают против этого и открыто провозглашают целью многополярный миропорядок.



От того, кто победит в этой войне, и будет зависеть будущее. Если оно вообще будет.



Россия в войну уже вступила. Китай – еще один могущественный суверенный полюс — вступит вот-​вот.



Поэтому не стоит удивляться, что Россия в огненном кольце.



Эскалация военных действий между союзниками России Азербайджаном и Арменией, конфликт между другими союзниками — Таджикистаном и Киргизией, обещания некоторых политических сил в Грузии открыть второй фронт против России, искусственное разжигание Приднестровского конфликта в Молдавии, нарастающие угрозы Беларуси и политике ее суверенного лидера Александра Лукашенко, наконец, попытка изоляции Калининградской области и прямые удары по регионам России – Крыму, Белгородчине, Воронежской, Курской, Ростовской областям, Краснодарскому краю – все это элементы западной стратегии Анаконды, привычной для США, чтобы удушить Россию. Закономерно, мы ищем ответа.



И это объяснение истинного смысла последнего саммита ШОС. Нам нужны союзники по многополярному миру. И мы имеем шанс обрести их – но на сей раз уже вне Запада.



По сути, мы находимся в Третьей мировой войне.



Что в такой ситуации делать?



Первое и самое важное: принять вещи такими, как они есть. Это очень важно. Общественное сознание не поспевает за ходом событий, не понимает смыслов истории, не отдает себе отчета в необратимости – фатальности – перемен.



Представим себе, что в дом вошел убийца, а хозяева спят. Или другая ситуация: он прокрался, а они, осознавая угрозу, бодрствуют. Конечно, и это может закончиться плохо, но шанс есть. Когда все спят, то и шансов на спасение нет. Россия, проснись.



Второе: надо объявлять в стране военное положение и действовать в соответствии с этим. Пусть не везде – а в отдельных наиболее уязвимых, ключевых, прежде всего, приграничных областях. В тех, что уже в войне. Или в тех, где власть осознает объективно и трезво то положение, в котором находится страна.



Помните, как вели себя регионы при эпидемии ковида? Одни вводили более жесткие меры, другие менее. А Кремль смотрел, помечал, наблюдал. Точно так же и сейчас.



Вводим военное положение, перестраиваем политику на ясный тезис «Все для фронта, все для победы». И несем за это ответственность. Если поспешили, поправят. А если запоздали?



Третье: перестройка экономики на военный лад. Может быть, меня осудят ненавидящие наш экономический блок правительства патриоты, но я вижу, что с экономикой-​то как раз в России все обстоит – с учетом столь радикальных условий – более или менее.



Мы думали, что это самое слабое звено, а оказалось, что не оно. Дальше распространяться не хочу и не могу, но главное в другом: надо переводить промышленность и финансовую систему на военный лад.



Оснащение наших войск всем необходимым – это задача каждого. От оружия, транспорта, БПЛА, бронежилетов и защищенных средств связи до одежды и медикаментов. Вот это сегодня вопрос жизни и смерти.



Снабжение армии и добровольцев. И здесь, вероятно, за саботаж и коррупцию, следует вводить самые страшные меры ответственности. От тех эксцессов с обеспечением наших бойцов, о которых мы все слышим, стынет кровь в жилах.

Четвертое: мобилизация общества.

Большинство компетентных людей и тех, кто воюет, говорят -​нужна не тотальная мобилизация, а полноценная экипировка и приток квалицифированных резервистов с военным опытом и профессией.



Люди готовы, но им надо создать условия. Как материальные, так и психологические. Чтобы сменить мир (точнее, иллюзию мира) на войну, нужны веские основания. Информационная машина России должна их предоставить.



Пятое: культура пробуждения. Общество должно проснуться к войне. Это требует огромных усилий – в образовании, искусстве, реорганизации информационной сферы.



Кто мы? Кто наш враг? Откуда этот конфликт? В чем его причины? Каковы наши традиции, идеалы и ценности, за которые мы сейчас проливаем кровь, терпим лишения, получаем удары?



Кто они? Откуда их ненависть к нам? Почему они решились уничтожить нас? Какой мир они хотят строить?



На тысячи ладов ученые, художники, философы, журналисты, учителя должны снова и снова давать ясные ответы на эти вопросы.

Культура пробуждения и есть идеология. Идеология нашей Победы.

Последнее: многие уже пробудившееся – все еще мыслят в категориях верность/предательство. Это уже позади.



Для предательства уже нет никаких условий. Жребий брошен, и обратной дороги нет. Те, кто на нашей стороне, приговорены той стороной. Те, кто попытается перейти на сторону врага, намеревающегося нас уничтожить, сам себе подписывает приговор.



Да, мы не в равных условиях. Коллективный Запад бьется за свое планетарное господство, мы же — только за наше бытие, за жизнь, за право быть тем, кто мы есть. Они могут отступить, у них пока есть куда. Мы нет.



Мы приперты к стене.



Запад атакует нас на нашей собственной родной русской земле. И на прощение врага никто рассчитывать не может. Всем вспомнят все.



Осталось победить. Во имя павших. Во имя живых. Во имя тех, кому еще предстоит жить – и кто такой возможности родиться может и не получить.



Все зависит от нас.

А.Г. Дугин



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