Встреча глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде закономерно вызвала в мире большой интерес. Причем настолько большой, что ее освещали около 700 иностранных журналистов из 22 стран.

Интерес вполне оправданный. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. При этом необходимо отметить, что в освещении работы и итогов ШОС мнения СМИ разделились на две диаметрально противоположные половины. Можно сказать, по линии Запад- Восток. Как и весь мир сейчас. Начнем с Запада, откуда над евроатлантическим пространством восходит солнце.

«Исключительно большая опасность: Си и Путин пообещали выступить на мировой арене единым фронтом», — таким заголовком к своей публикации отреагировала на итоги встречи лидеров стран ШОС американская газета The Washington Times.

Дальше издание тоже не стеснялось в выражениях, причем оценки сплошь да рядом кривые, не соответствующие реальности. ШОС газета называет «региональное объединение среднеазиатских государств под руководством Китая». А «встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не сулит Западу ничего хорошего». Именно это обстоятельство вызывает тихий ужас у автора статьи Билла Герца. И он явно на основе своих гипотетических страхов делает совершенно нелепое предположение: «Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну “на два фронта” против США и их союзников». При этом Китай играет для России роль «спасительного круга» в экономике. В общем, от саммита ШОС нельзя ожидать ничего хорошего, так как после того, как в «начале февраля Путин и Си встретились в Пекине и подписали двустороннее соглашение с призывом к более тесным стратегическим отношениям», то всего «через несколько недель после этой встречи российские войска перешли украинскую границу». Вывод прост как ковбойский винчестер: «Вашингтон должен решительно противостоять этим “коварным силам”».

Можно сказать, что The Washington Times, переворачивая по своему обычаю с ног на голову все, что касается России и Китая, отражает не только общий настрой, но и извращенную логику американской прессы. А каждое положение публикации — это, по сути, набор тезисов всей пропагандистской машины США, да и корпоративного Запада в целом. Пропитанные русофобией СМИ называют ШОС «анти-НАТО», что, конечно же, не соответствует действительности. Но, даже признавая, что Шанхайская организация сотрудничества — это политическая, а не военная структура, американские аналитики не могут скрыть своего беспокойства из-за происходящего на далеком Евразийском континенте. Главным образом, потому, что от встречи в Самарканде они ожидают укрепления союза между Москвой и Пекином и как следствие — усиления позиций России и Китая на мировой арене. А этого США всеми силами и способами стараются не допустить. Многие американские СМИ цитируют слова российского президента Владимира Путина, сказанные им на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином: «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — и видят в них заявку на формирование «альянса безопасности», противостоящего влиянию США.

И это в то время как по итогам встречи была принята совместная декларация, в которой прямо заявлено, что страны-члены организации подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций. И подчеркивается, что ШОС открыта «для широкого сотрудничества с ними (государствами и международными организациями —В.П.) в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем».

Именно из-за их консолидирующей роли в мире Америка не оставляет попыток рассорить Россию и Китай, однако российско-китайское сотрудничество «незыблемо, как гора», пишет «Хуаньцю шибао». Москва и Пекин продолжают его укреплять. На встрече в Самарканде в рамках саммита ШОС они заявили о противостоянии «политическому вирусу Запада».

Двусторонние встречи лидеров уже стали устоявшейся практикой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Регулярная личная коммуникация имеет большое значение не только для устойчивого развития китайско-российских отношений, но и для мира и стабильности в регионе. Что, естественно, не устраивает США, которые только тем и занимаются на протяжении всей своей короткой истории, что разрушают. Слова мир, согласие, суверенитет вызывают у Вашингтона политическую аллергию.

Слабость Джо Байдена на внешнеполитической арене, фиаско в Афганистане и зависимость от мирового рынка энергоносителей развязали руки России, заявил сенатор Том Коттон в интервью Fox News. Сближение России и Китая, которому способствовала политика президента, представляет угрозу для свободы и безопасности США, подчеркнул политик. Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское издание Global Times.

Обращает на себя внимание тот факт, что ШОС — это объединение, в которое западный мир и, в частности, США не приглашены и там не участвуют. США пытаются подрубить ШОС, как корень, из которого обещает вырасти вредное для американского истеблишмента дерево. Именно этим объясняются такие странные совпадения, как очередная вспышка армяно-азербайджанского противостояния и вооруженный конфликт на таджикско-киргизской границе. Эти столкновения разгорелись именно в канун самаркандского саммита ШОС. Их задача-максимум — сорвать саммит. Задача-минимум — омрачить его и испортить общее впечатление. В лучшем случае мы видим попытки черного PR в международном масштабе, в худшем — прелюдию к возобновлению кровавых конфликтов в регионе.

Как по команде в изданиях Welt и Spiegel — «авторитетов» немецкого информпространства — не нашлось места для материалов о саммите ШОС, зато там появилась масса публикаций «о пыточных камерах», где русские мучают несчастных украинцев, и о проблемах поставок Киеву немецкого оружия. Welt цитирует высказывание Александра Ламбсдорфа, депутата от СвДП Германии, где он утверждает, что Китай отнюдь не собирается помогать России, а занимает нынешнюю позицию ради поддержки со стороны Москвы по вопросу Тайваня: «Встреча Путина с главой китайского государства Си сопровождалась дружескими словами, но не более того. В любом случае, нет никаких признаков военной поддержки войны на Украине». Интересно также, что именно в то время когда проходила встреча ШОС, шведское издание Nya Dagbladet опубликовало документ, свидетельствующий о секретных планах США по сокрушению экономики Европы с помощью конфликта на Украине и спровоцированного им энергетического кризиса. По мнению авторов доклада, в результате европейская экономика «неизбежно рухнет», а США смогут использовать отток капитала в объёме до 9 трлн долл. в свою пользу. Появление публикации именно в этот момент нельзя считать случайностью. Аналитический центр RAND, подготовивший доклад, связан с Пентагоном и печально известен тем, что оказывал влияние на разработку военных и других стратегий во времена холодной войны, пишет Nya Dagbladet.

«Как долго Запад будет безучастно наблюдать за действиями Си?» — ставит вопрос немецкая Handelsblatt. И намекает, что Западу пора бы уже «разобраться» с подружившимся с Россией китайским лидером Си Цзиньпином. Никаких реальных «грехов» Си газета не приводит, но ее позиция ясна.

Раз китаец не верит в сообщения западных СМИ о «преступлениях России», его участь должна быть решена. Как? Понятно: так, как обычно поступает в таких случаях Запад — «цветная революция» и смена режима на покорный. В свою очередь, известный своей русофобией Spiegel о встрече Путина и Си Цзиньпина пишет так: «Китайское правительство приняло четкое решение не осуждать войну на Украине. Однако Пекин не нарушил режим санкций, которые были введены против России, и Китай пока не оказал Путину “прямой материальной поддержки”. Ещё неизвестно, действительно ли Си Цзиньпин сделает что-то существенное для России». Приходится напоминать, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил, что Пекин готов оказывать взаимную поддержку Москве по вопросам, которые затрагивают коренные интересы Китая и России.

Французская Le Monde при этом не отрицает категорически, что Россия и Китай фактически начали переустройство мира. Вот только не в духе взаимных интересов всех стран и многополярности, как и происходит в действительности. Нет. Французы уверены, что Пекин и Москва фактически «порабощают мир». Как написала французская Le Figaro, «Хотя Пекин и не поддержал открыто действия России на Украине, он их, тем не менее, ни разу не подверг критике. А вот западные санкции и предоставление Киеву оружия Пекин активно осудил. Для Пекина Москва — ключевой партнер в создании противовеса Вашингтону на международной сцене».

Таковым противовесом в поддержании стратегического равновесия в мире становится ШОС. В состав организации, созданной в 2001 г., входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 г. была начата процедура приема в организацию Ирана и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. На сегодняшний день общая численность населения стран ШОС — почти 3,4 млрд чел., а это около половины населения планеты. ЕС и НАТО уже приходится с этим считаться. Но – «гегемон» не велит…

Запад должен «помочь российскому президенту Владимиру Путину быстрее потерпеть поражение на Украине», пишет британский журнал The Economist, излагая «план действий по разгрому РФ». В частности, там утверждается: западные лидеры должны подчеркивать, что у них разногласия только с господином Путиным, приветствовать перебежчиков, особенно самых образованных, а те граждане России, которые служат режиму, наоборот, не должны получать виз. И далее: если Западу повезет, то российская элита устанет от изоляции, а силовые структуры — от бесперспективных военных действий. В ответ на подобные сентенции хочется заявить: «Не дождетесь!».

«Пять причин, по которым растущее стратегическое партнерство России и Китая представляет экзистенциальную угрозу для США», – под таким названием вышла статья в Fox News (США). По мнению издания, встреча ШОС состоялась после семидневных совместных стратегических военных учений «Восток-2022», в ходе которых Россия и Китай отрабатывали действия военно-воздушных и военно-морских сил в Японском и Охотском морях. По отдельности эти страны, обе из которых Пентагон назвал почти равными конкурентами Америки, представляют огромную угрозу для страны. А когда они вместе, эта угроза кратно возрастает, разумеется, опять для США. И в том же издании, но днем позже появилась статья, где написано: ««Это очень опасно. С самого начала это было основополагающим принципом американской внешней политики: мы не хотим, чтобы нация или коалиция наций, таких, как диктатуры в Китае и России, объединялись в Старом Свете и использовали свои ресурсы, территории и народы, чтобы нанести удар по нам, живущим в Новом Свете»

Обращает на себя внимание тот факт, что тон и смысл публикаций западной прессы резко контрастируют с тем, что мы слышим от восточных и арабских СМИ. Характерный материал вышел на страницах индийского издания The Statesman, где отмечается, что США хотели максимально навредить России, но из этого ничего не вышло.

Более того, возникли проблемы у самого Вашингтона и западных стран, и теперь встаёт вопрос о том, сможет ли Джо Байден переизбраться на пост президента США в 2024 г. «Из-за конфликта на Украине Запад навалился на Владимира Путина всей толпой. Они захотели сменить режим в Москве, но вместо этого пал главный дворецкий самого Запада — британский премьер Борис Джонсон», — пишет издание. По его мнению иранского издания Hamshahri, американцы считают, что если ввести санкции против одного из государств, они смогут приостановить его развитие. Они годами вводят санкции против нас, но нам удалось предотвратить последствия этих санкций. Что касается санкций против России, мы никогда их не признаем и будем укреплять и развивать наши двусторонние отношения.» Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США недоговороспособны. И все убедились, что Евросоюз тоже в пассивной позиции, тоже не выполняет свои обещания». Другое иранское издание Akharin Khabar сообщает, что пальма первенства в определении направлений мировой политики постепенно переходит к России, Индии и Китаю. Например, в рамках другой международной организации — БРИКС. И Индия, отмечают иранцы, тоже готова пойти по пути отказа от доллара. Как сообщила президент Международного форума стран БРИКС, у России и Индии, двух крупнейших стран данной организации, в будущих торгово-экономических операциях и сделках не будет необходимости прибегать к использованию доллара, так как обе страны создают свою платёжную систему для торгового обмена, в которой будут признаваться обе национальные валюты.

Шанхайская организация сотрудничества стала одним из крупнейших международных объединений. В саммите принимали участие главы 15 государств и руководители более десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.

Специалисты РИА Рейтинг и агентства «Прайм» на основе данных Всемирного Банка, British Petroleum и Международного валютного фонда подсчитали, что доля стран ШОС в мировом ВВП в 2021 г. была 24,5%. (Для сравнения: в 2016 г. этот показатель составлял 20,7%). А по паритету покупательной способности, ВВП стран, входящих в ШОС, достиг 31,2% ВВП мира. Таким образом, с момента создания организации он вырос в 1,8 раза. На страны ШОС приходится 38% продукции мирового сельского хозяйства. А также – 31,4% мировой добычи газа и 25% нефти.

Иранцы оценивают обстановку так: речь не идет «о благотворительности» в рамках БРИКС по отношению к России. Речь идёт о том, что «в общих интересах всех стран, входящих в БРИКС». Однако интересно, как нынешнюю ситуацию в мире, роль России и политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оценивают турецкие медиа. Они уверены, что турецкий лидер все сильнее отдаляется от Запада. Издание Hürriyet отмечает, например: «Когда речь идёт о позиции Запада, союзника Украины, Эрдоган не чувствует себя приверженным такой линии. Президент Турции сначала говорит, что считает “неправильной” позицию, которую занимает Запад, и что “Запад проводит политику, основанную на провокациях”. Этим заявлением Эрдоган открыто обвиняет Запад в “провоцировании” военного конфликта, отмечая, что такая позиция затрудняет разрешение ситуации». Турецкие журналисты считают участие Эрдогана в саммите ШОС в Самарканде как раз одним из таких сигналов. Подобное поведение президента Турции, по их мнению, “вызовет множество вопросов о намерениях Турции по обе стороны Атлантики».

В то же время одно из центральных сирийских изданий Al-Watan отмечает, что на полях саммита ШОС Владимир Путин демонстрирует приверженность принципам многополярности, так как во время встречи с главой Турции не забыл поднять вопрос сирийско-турецкого урегулирования. В статье говорится, что Путин «лично заинтересован»» в нормализации отношений Сирии и Турции. Президент России, считают сирийские журналисты, показывает приверженность взятым на себя ранее обязательствам по стабилизации в регионе и использует площадку ШОС также и с этой целью. Принцип уважения к интересам своих партнеров и поиска выгодных совместных решений стоящих проблем – это тот принцип, который сегодня предлагает президент России, отмечает издание.

Казалось, на Западе должны были бы приветствовать такой посыл, но из множества западных СМИ единственная, пожалуй, газета, польская Rzeczpospolita, которая вопреки своей тенденциозности в отношении России и Китая, высказала здравые суждения о прошедшей встрече ШОС в Самарканде. Это, конечно, никак нельзя назвать признаками выздоровления как Польши в частности, так и хотя бы части Запада, тем не менее появляется надежда, что в море жестокой конфронтации с Западом можно найти точки соприкосновения.

Статья вышла под заголовком «Половина человечества стоит на стороне России». «Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — пишет польский журналист Енджей Белецкий.

По его словам, круг заинтересованных в Москве мировых держав только возрастает, и недавний Самаркандский саммит это только подтверждает.

Более того, уже можно сказать, что нынешняя встреча глав государств ШОС в Самарканде войдет в историю. Рассматривая многочисленные всплески на мировом информационном поле этой встречи, достаточно сложно вычленить самое важное. Должно пройти определенное время. Но особым смыслом был наполнен тот факт, что в конце первого дня саммита в столице Узбекистана лидеры стран ШОС пригласили Владимира Путина на дубовую аллею. Он посадил там дерево, рядом с которым установили табличку с цветами российского Государственного флага и надписью о том, что дерево посадил президент РФ. Другие лидеры стран ШОС тоже высадили молодые деревца. Дерево — это символ жизни, развития, стабильности и силы. А его ветви, отходящие от общего ствола, символизирует единство. Так издревле принято считать и на Западе, и на Востоке.



