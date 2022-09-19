Жан-Люк Годар: на последнем дыхании

Пока не изменила воля — не существуешь, а живёшь

Один из основателей «новой волны» во французском кино, человек на все руки — режиссёр, сценарист, монтажёр, продюсер, актёр — Жан-Люк Полевич Годар давно жил в Швейцарии. Там уже узаконена эвтаназия — убийство по медицинским соображениям. Правда, в Швейцарии врачи не убивают сами, а только дают средства для вроде бы безболезненного самоубийства. Ими он и воспользовался тринадцатого сентября, на 92-ом году жизни.

По сообщениям родных, Годар не был смертельно болен и не испытывал тяжёлых болей, но просто устал от долгой жизни, причём хотел, чтобы общество узнало причину его решения.

Открытым текстом признаюсь: не раз думал о возможных причинах самоубийства и даже составил себе некоторое представление о разных обстоятельствах, вынуждающих к такому решению. Но ни в коем случае не хочу просить других о помощи: не возлагать же такое бремя на чужую совесть. И уж подавно с ужасом воображаю душевные муки врачей, разрывающихся между пониманием тяжести мук пациента и профессиональным долгом защиты жизни. Но похоже, некоторые считают чужую душу способной вынести любой груз.

В Швейцарии уже получили эвтаназию многие тысячи, в том числе знаменитости вроде британского дирижёра Даунса с женой. Уже заявил о таком намерении почти доживший до 87 лет великий киноактёр и на протяжении большей части жизни ослепительный красавец Ален Фабьен Морис Марсель Фабьенович Делон.

Открытым текстом уверен: при ныне доступных средствах обезболивания и реанимации можно удержать в живых без мучений, а развитие медицины даёт практически каждому надежду на создание путей излечения или хотя бы на осмысленную деятельность до последнего дыхания.

Кстати, дебютный фильм Годара назван «На последнем дыхании». Главная роль там прославила Жана Шарля Полевича Бельмондо. Почти вся его кинокарьера — соперничество с Делоном в амплуа волевого мужественного главного героя. Умер он год назад. Без эвтаназии, хотя к ней у него было больше показаний, чем у Годара с Делоном вместе взятых.

Пока не изменила воля — не существуешь, а живёшь.