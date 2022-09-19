Наше сегодня в произведениях Пушкина | В.А.Ефимов о Пушкине-пророке
Александра Сергеевича Пушкина большинство знает как великого поэта, восхищаясь его стиле, слогом и содержанием его произведений.
Но о Пушкине – пророке слышали не многие. В этой передаче Виктор Алексеевич Ефимов раскрывает некоторые страницы из его произведений, ставших пророческими.
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#александрпушкин #пророк #тайныезнания #викторефимов
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Так у нас Гвидон уже все (или не все?) “карты” по пророчествам раскрыл.