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Красная линия Донецка

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Красная линия в Донецке. Сегодня в результате обстрела центра города погибло 16 гражданских лиц, включая двух детей.

С моей точки зрения, лучшим ответом на этот террористический акт является продолжение стратегии “странных самообстрелов” на энергообъектах Украины. Не надо предупреждать, никого эти предупреждения не трогают, надо действовать методично, 1 самообстрел за другим. И тогда эффект от подобных “красных линий” будет совсем иным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7872230.html
Метки: военные преступления, война на украине, всу, донбасс, донецк, Украина
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