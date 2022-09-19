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Главы великой книги. Фильм 4. Весна созидания (1980)

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Главы великой книги. Фильм 4. Весна созидания
Документальное повествование о героической эпохе и людях, в экстремальных условиях творивших историю нашей страны в 1946-1950-х гг. Четвертая пятилетка стала пятилеткой восстановления разоренных страшной войной районов страны и достижения довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства. Было построено и восстановлено 6200 крупных промышленных предприятий. О трудной послевоенной жизни и восстановлении полностью разрушенных городов Минске, Сталинграде, ДнепроГЭСе, запуске первой доменной печи Запорожстали и разработке первой советской атомной бомбы делятся своими воспоминаниями ветераны Великой Отечественной войны и труда.

#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – Геннадий Ястребцов
Автор сценария – Светлана Аннапольская
Режиссер – Светлана Аннапольская
Оператор – Вячеслав Воронов

#история #ссср

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SRWAD8k3gKw
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