Где будут проходить границы Сверхновой державы. Игорь Шишкин, Андрей Фефелов
В каких границах будет находиться Большая Россия? Нужно ли стремиться объединить всё постсоветское пространство, и на каких условиях? Почему уже невозможна “триединая славянская Русь”? Как быть с национализмами в республиках? Об этом говорят главный редактор канала “День” Андрей Фефелов и историк Игорь Шишкин.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Россия #геополитика #политика #границыРоссии
Предсказание Жирика о сверхнеобычных делах 19,09,,которые изменят мир не сбылись.Ничего необычного не произошло
-выпал снег в горахКарпат,Австрии
-республики ЛНР и ДНР вновь обьявили о проведении референдума о присоединении.