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Где будут проходить границы Сверхновой державы. Игорь Шишкин, Андрей Фефелов

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В каких границах будет находиться Большая Россия? Нужно ли стремиться объединить всё постсоветское пространство, и на каких условиях? Почему уже невозможна “триединая славянская Русь”? Как быть с национализмами в республиках? Об этом говорят главный редактор канала “День” Андрей Фефелов и историк Игорь Шишкин.

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#ДеньТВ #Россия #геополитика #политика #границыРоссии
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B35G9iYBxvM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25758 21620
    марина 52 мин. назад

      Предсказание Жирика о сверхнеобычных делах 19,09,,которые изменят мир не сбылись.Ничего необычного не произошло
      -выпал снег в горахКарпат,Австрии
      -республики ЛНР и ДНР вновь обьявили о проведении референдума о присоединении.

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