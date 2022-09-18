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Опять первые! В России стартовала уникальная экспедиция

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15 сентября из Мурманска стартовала научная экспедиция «Северный полюс – 41» на новейшей российской ледостойкой платформе, не имеющей аналогов в мире. Это событие ознаменовало долгожданное продолжение легендарной программы дрейфующих полярных станций, начатой в 1937 году под руководством Ивана Папанина. Почему эти экспедиции были, фактически, сведены на нет и почему в наши дни не менее важны, чем 85 лет назад – расскажем в этом выпуске. Сразу после краткой сводки новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cR4zkoBbKq8
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