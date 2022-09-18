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Кадровая чистка – вопрос нашего выживания. Анна Шафран

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Предательская артистическая тусовка вернулась в Россию – почему они всегда настроены против собственной страны, и почему им всё сходит с рук? Как вышло, что российские чиновники от культуры продвигают антироссиийскую пропаганду и, в целом, русофобскую культуру и идеи? Есть ли способ быстро решить эти проблемы? Об этом говорим с журналисткой Анной Шафран. Ведущий – Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uFZk7h_-2_o
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