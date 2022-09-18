Кадровая чистка – вопрос нашего выживания. Анна Шафран
Предательская артистическая тусовка вернулась в Россию – почему они всегда настроены против собственной страны, и почему им всё сходит с рук? Как вышло, что российские чиновники от культуры продвигают антироссиийскую пропаганду и, в целом, русофобскую культуру и идеи? Есть ли способ быстро решить эти проблемы? Об этом говорим с журналисткой Анной Шафран. Ведущий – Сергей Харцызов.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #шоубизнес #шоубиз #пугачева #галкин #ургант #русофобия #культура #минкульт #пропаганда #шафран #меладзе