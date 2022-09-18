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Цветет “Герань”

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Первый задокументированный успех применения иранского дрона Shahed-136, он же "Герань-2" в локализованной российской версии.
Прямым попаданием БПЛА-камикадзе уничтожена 152-мм САУ "Акация", которую просто разорвало детонацией боекомплекта. С почином.





"Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин рассказал, что только в районе действий его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в цель, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.
Перед столь масштабным применением Shahed-136 Россия их испытала в прошлом месяце, говорит Кулагин. По его словам, оккупанты нанесли с помощью дрона удар по 155-мм американской гаубице M777, еще один вышел из строя, но был восстановлен. Полковник отметил, что иранские беспилотники достаточно малы и летают низко — это усложняет их выявление украинскими системами противовоздушной обороны" (с) агент СБУ Бутусов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7870082.html
Метки: артиллерия, бпла, война на украине, дроны, иран, сау, Украина
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