Что у Запада есть против нас? Константин Сивков
Доктор военных наук Константин Сивков о готовящемся ленд-лизе.
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#ДеньТВ #Сивков #геополитика #Запад #вооружения
У Запада есть территория Украины и голодные украинцы.