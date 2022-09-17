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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (17.09.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты.

◽️ ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ.

В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен», 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области.

◽️ Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции.

◽️ Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём.

⚠️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/19924
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