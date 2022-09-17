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Главы великой книги. Фильм 2. Люди 30-х годов (1979)

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Главы великой книги. Фильм 2. Люди 30-х годов
Документальное повествование о героической эпохе и людях, творивших историю нашей страны в 1933-1937-х гг. Советский Союз ценой невероятных усилий и жертв делает гигантский скачок в экономическом развитии и завершает техническую реконструкцию всего народного хозяйства. Это была эпоха зарождения массового движения новаторов и передовиков производства. Имена А.Стаханова, П.Кривоноса, Н.Изотова, В.Хетагуровой, А.Бусыгина, сестер Виноградовых, украинских колхозниц М.Демченко и М.Гнатенко, П.Ангелиной стали известны всей стране. На протяжении нескольких месяцев страна, затаив дыхание, следила за беспрецедентной спасательной операцией по эвакуации со льда команды раздавленного северными льдами парохода «Челюскин». Это было время пуска первой очереди метрополитена, отмены карточной системы и чествования первых Героев Советского Союза.

#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1979
Автор сценария – Вера Тулякова
Режиссер – Игорь Романовский
Оператор – Евгений Шматриков

#история #ссср

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K4Il107wWEk
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