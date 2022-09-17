Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 3 часть
Геннадий Серов. Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. 3 часть.
- Почему в 1941 году полки вооружённые старыми истребителями И-16 зачастую воевали эффективнее чем новыми МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1?
- Что немецкие пленные лётчики рассказывали про советские ВВС на допросах?
- Что такое не учтённая убыль самолётов?
- Что из себя представлял 6-й авиакорпус ПВО Москвы к 22.07.1941 года?
- Какими силами и по каким целям проводился первый налёт немецкой авиации на Москву?
- Какие организационные мероприятия были проведены руководством ВВС в отношении состава частей ВВС в июле – августе 1941 года?
- Почему в советской истребительной авиации осталось трех-самолётное звено?
Продолжение следует!
Регистрация на фестивале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
Предыдущие ролики Г.П. Серова.
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/ju1d1A6rcuI
Как воевали советские лётчики-истребители в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/xJgQV2uC9nY
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 1:
https://youtu.be/lJue0mFo_Q0
О создании элитных частей ВВС КА и развитии тактики свободной охоты. Часть 2:
https://youtu.be/EEaRhDErQNc
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