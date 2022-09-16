

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харьков.

В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

◽️ В результате ударов потери противника составили более четырёхсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах.



Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.

В районе города Соледар унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.

Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое Херсонской области и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники.