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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.09.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харьков.

В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

◽️ В результате ударов потери противника составили более четырёхсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах.

Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.

В районе города Соледар унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.

Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое Херсонской области и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/19889
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1392 1126
    Ленид три часа назад

      Смотрю очередной концерт-конкурс на первом Российском, и никакого удовольствия!. Есть песни и на английском, – языке наших врагов.
      Даже никакого намека, что немало граждан страны в этот момент ведут смертельный бой, против укронацистов-жидобендеровцев, которые хотят уничтожить Русь, и об этом говорят открыто.
      Неужели участникам концерта им в ответ нЕчего сказать?
      Люди не замечают реальности и продолжают жить мирной жизнью.
      А где “Вставай, страна огромная…”?
      Где “Всё для фронта, всё для Победы!”?

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