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Россия должна согласиться

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США продолжают настаивать, что Россия ДОЛЖНА согласиться на предложение по обмену Бута на шпиона Уилана и наркоманку Грайнер.
Администрация Байдена считает что это отличное предложение, правда в Кремле считают иначе.
Американцам уже прозрачно намекнули, что для обмена надо в довесок к Буту отдать Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве чеченского террориста Хангошвили и сейчас находящегося в тюрьме в Германии. США это предложение отвергли и продолжают настаивать на обмене по формуле 2 к 1.
Публичные призывы администрации Байдена связаны с тем, что Байден обещал добиться освобождения Грайнер и очень хочет успеть сделать это перед выборами, чтобы продемонстрировать внешнеполитический успех, но так, чтобы это не выглядело как прогиб перед русскими. Отсюда и нарочито хамское предложение. Москва разумеется не склонна идти на встречу хотелкам администрации Байдена и поэтому резонно предлагает менять своих по формуле 2 на 2.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7866173.html
Метки: байден, Россия, США, уилан, шпионаж
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