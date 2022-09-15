ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.



В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники.



В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах.



Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области.

Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населённого пункта Трудовое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.