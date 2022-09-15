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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.09.2022 г.)

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ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.

В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники.

В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области.

Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населённого пункта Трудовое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/19863
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25705 21567
    марина 15 сентября 14:22

      «Хуже вражды с англосаксом может быть только одно – дружба с ним»
      (с) A.E. Eдpиxин-Baндaм, генерал-майор Российской Империи. 1917г.
      Идет две войны сегодня США и России
      -физическая до последнего украинца
      -экономическая до последнего уэвропэйца

      2
      2
    • 17542 15988
      Руса 15 сентября 17:44

        Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше
        не “Ограниченная военная операция”?: https://svpressa.ru/war21/article/346073/

        1
        1
        • 5690 4404
          ИгорьРуса 15 сентября 19:57

            Руса, не поддавайтесь, самая верная версия происходящего официальная. С нами Кот.

            1
            1
            • 25705 21567
              маринаИгорь 15 сентября 22:48

                Игорь,что ты слышал про последнее предсказание Жириновского:
                ” вспомнили соратники политика, что примерно за год до смерти он говорил, что 19 сентября 2022 года “станет особой датой”:

                “Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения”.

                Почему именно 19 сентября, Жириновский не уточнил. А теперь у него не спросишь. Впрочем, ждать осталось недолго…

                • 5690 4404
                  Игорьмарина сегодня в 03:09

                    Зачем нам Вольфович у нас есть Андрюха мой друган он в одного рулит геополитикой, регулярно слушаю его отчёты. Чо то случится Андрей мне говорит что он подрулил. Про будущее не спрашиваю и так забавно.

            • 18858 9762
              BlackCat сегодня в 03:14

                Нв территории России начала работать новая интерация ИПСО структур, под видом хакерских ресурсов, работающих в ТГ пространстве и собирающих OSINT ЦА, которая выдаёт им ценную информацию.
                Опасность ресурсов в том, что они пытаются использовать человеческие и машиноресурсы для нанесения ущерба России в перспективе с учетом стратегии геополитики.

                Необходимо внимание надзорных органов и ресурсов спецслужб для выявления оборотней в информационной сфере до нанесения ими ущерба России в сфере геополитики с учётом стратегии на ближайшие десятилетия.

              • 1388 1122
                Ленид час назад

                  Не приходится сомневаться, что нашими противниками руководят не дураки. Не надеются они победить ядерную державу на поле боя. Но есть и другие средства борьбы.
                  Основная надежда – подорвать единение Руси через активацию пятой колонны.
                  Их мечта – хаос и неразбериха: вдруг Татарстан, Свердловск, Якутия заявили о выходе из РФ, отделилась Сибирь, образовалась вновь Дальневосточная республика. Ликование и салюты в европах и америках! Русских, всё-таки, – победили!
                  Через СМИ-Итернет идет раскачка настроений людей. Находятся и такие, что готовы сдаться.
                  А нам это надо?

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