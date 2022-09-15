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Самомобилизация

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Кадыров призвал активнее формировать добровольческие части в регионах. Россия - федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация". Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам. Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия! Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации....

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: novayagazeta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7863480.html
Метки: война на украине, Кадыров, мобилизация, Украина, чеченцы, Чечня
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25705 21567
    марина 15 сентября 22:46

      самомобилизация, самоукомплектация ,самовооружение ,самообслуживание -это как?Не у всех же губеров есть своя армия ,да кроме Кадырова и Пригожина и нет её наверное .Это скорее всего какой-то уровень САМОПИАРА

      • 5690 4404
        Игорьмарина сегодня в 03:15

          Это легко в некоторых краях и областях тысяч по 50 в лагерях отдыхают, уже мобилизованы, скомплектованы, пронумерованы, осталось только лучшим палицы выдать либо АКу и это оно.

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