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Российские города стали отказываться от праздников из-за спецоперации

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Российские города стали отказываться от праздничных мероприятий и народных гуляний из-за спецоперации на Украине. Так, власти Воронежа и Ростова-на-Дону, Калининградской области решили отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 15-18 сентября. Такие решения озвучили воронежский и ростовский губернаторы Александр Гусев и Василий Голубев в Telegram-каналах. Отвечая на запрос общества — ветеранских организаций и рядовых граждан, власти заявляют о солидарности с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине, и говорят о невозможности проведения масштабных увеселительных мероприятий в это время. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграмм-канале обратился к жителям региона: «Друзья, все комментарии вижу. Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить». «Уточненный список мероприятий будет размещен на сайте чуть позже. В итоге сэкономится 3,5 млн рублей», — отметили в пресс-службе. Говоря о комментариях, глава региона имел в виду, в частности, такой: «Здравствуйте, Василий...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: lenta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossijskije_goroda_stali_otkazyvatsa_ot_prazdnikov_iz-za_specoperacii_252.htm
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25705 21567
    марина 15 сентября 12:09

      Молодцы -всегда провинция нравственнее Москвы..А вот видео -Пригожин набирает в Вагнер отбывающих в колонии -его речь и требования.https://rurik-l.livejournal.com/4766579.html…ПОТРЯСАЕТ -не то что местные Коты и Игореши

      • 15882 14790
        KTмарина 15 сентября 13:12

          А не потрясает,то что ещё неделю назад, на тех кто писал о том,что на СВО набирают уголовников,собирались заводить уголовные дела(а может и завели),за то то что порочат ВС РФ?

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          • 25705 21567
            маринаKT 15 сентября 13:25

              Пригожин ,как никто знает сколько в тюрьме сидит людей ,наказанных за украденную деталь и нет там барыг ,которые увели млн дол за границу -их нельзя в Вагнер -сдадут .Он ведь сам отсидел около 10 лет..Но заметь -какие условия -чтобы через полгода стать свободными.И кого выпустил Зеленский -всех Чикатил и насильников ,которые творят зверства.Какие цели такое и целеполагание ..А цели Украины продажные,предательские ,жидовсконаглсаксонские.Надо плясать от печки Реалист..

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              • 15882 14790
                KTмарина 15 сентября 13:39

                  В таких заведениях всякой шушеры хватает.Но я не о том,я о том, что вновь врали.

                  • 15882 14790
                    KTKT 15 сентября 13:43

                      Да!А ещё мне интересно вот что:выходит, что частная компания может набирать себе сотрудников из ЗК? А в каком законе есть статья разрешающая это делать?А может Путин издал указ? Выходит,что хохлы честнее,ведь Зеленский издал указ и никто этого не скрывал?

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                    • 5690 4404
                      ИгорьKT 15 сентября 14:15

                        Всегда так было КТ, если лицемерие отбросить. Армия это те люди которые готовы чикать кого-то, в идеале хоть кого, по приказу. Есть масса людей не готовых… пацифистов. Есть люди готовые чикать без приказа, по призванию своему, и эти по призванию при определенных условиях весьма эффективны, чего у них не отнимешь. Тем более что набирать банду среди пацифистов заведомо провальное дело. Короче есть фильм Никита, он зашибись, там все решено по этой теме.

                      • 25705 21567
                        маринаKT 15 сентября 14:06

                          ах ,как жоры не хватает -вместе бы вы оторвались -надо же -хохлы честные (уже анекдот)а ВВП где-то спрятал закон о частных формированиях..Итак во всем -чтобы не сделали хохлы -вы хохлы и коты -казаки будете на автомате с жидами ,потому и выборы каждый раз подряд (забыла шесть ,пять )и всё жиды вас возглавляют.с восторгом в 80%.И да ! таки они все жутко честные -на том и стоит Украина.. Как мило Реалист…

                        • 15882 14790
                          KTмарина 15 сентября 21:04

                            Ещё скажу я:прав или не прав,
                            не молви слова,гнев не обуздав,
                            что бы потом-когда уж сделал дело,
                            раскаяние тобой не овладело.
                            ——————————-
                            Сначала раздумье,потом уже речи.
                            Оплошное слово заводит далече.

                            Кажется Юсуф Баласагуни.
                            Это я к тому,что сперва подумай,потом пиши.

                          • 25705 21567
                            маринаKT 15 сентября 21:26

                              о,баласагуни !а Сакаашвили красивее речи выдавал и что ?Ты Меморандум своей неньки подписываешь? не трусь,далеко же -можно и честно сказать -не пострадаешь..Читая такие документы можно иначе видеть украину и хохлов ? только лишь ,как врагов..

                    • 25705 21567
                      марина 15 сентября 12:20

                        https://t.me/vzglyad_ru/62530 и не надо 100 тыс корейцев -всего лишь решение Верховного..а этих калибров наточают -заводы в три смены пошли работать и еще быстро возводят…

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