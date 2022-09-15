Российские города стали отказываться от праздников из-за спецоперации
Российские города стали отказываться от праздничных мероприятий и народных гуляний из-за спецоперации на Украине. Так, власти Воронежа и Ростова-на-Дону, Калининградской области решили отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 15-18 сентября. Такие решения озвучили воронежский и ростовский губернаторы Александр Гусев и Василий Голубев в Telegram-каналах. Отвечая на запрос общества — ветеранских организаций и рядовых граждан, власти заявляют о солидарности с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине, и говорят о невозможности проведения масштабных увеселительных мероприятий в это время. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграмм-канале обратился к жителям региона: «Друзья, все комментарии вижу. Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить». «Уточненный список мероприятий будет размещен на сайте чуть позже. В итоге сэкономится 3,5 млн рублей», — отметили в пресс-службе. Говоря о комментариях, глава региона имел в виду, в частности, такой: «Здравствуйте, Василий...
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Молодцы -всегда провинция нравственнее Москвы..А вот видео -Пригожин набирает в Вагнер отбывающих в колонии -его речь и требования.https://rurik-l.livejournal.com/4766579.html…ПОТРЯСАЕТ -не то что местные Коты и Игореши
А не потрясает,то что ещё неделю назад, на тех кто писал о том,что на СВО набирают уголовников,собирались заводить уголовные дела(а может и завели),за то то что порочат ВС РФ?
Пригожин ,как никто знает сколько в тюрьме сидит людей ,наказанных за украденную деталь и нет там барыг ,которые увели млн дол за границу -их нельзя в Вагнер -сдадут .Он ведь сам отсидел около 10 лет..Но заметь -какие условия -чтобы через полгода стать свободными.И кого выпустил Зеленский -всех Чикатил и насильников ,которые творят зверства.Какие цели такое и целеполагание ..А цели Украины продажные,предательские ,жидовсконаглсаксонские.Надо плясать от печки Реалист..
В таких заведениях всякой шушеры хватает.Но я не о том,я о том, что вновь врали.
Да!А ещё мне интересно вот что:выходит, что частная компания может набирать себе сотрудников из ЗК? А в каком законе есть статья разрешающая это делать?А может Путин издал указ? Выходит,что хохлы честнее,ведь Зеленский издал указ и никто этого не скрывал?
Всегда так было КТ, если лицемерие отбросить. Армия это те люди которые готовы чикать кого-то, в идеале хоть кого, по приказу. Есть масса людей не готовых… пацифистов. Есть люди готовые чикать без приказа, по призванию своему, и эти по призванию при определенных условиях весьма эффективны, чего у них не отнимешь. Тем более что набирать банду среди пацифистов заведомо провальное дело. Короче есть фильм Никита, он зашибись, там все решено по этой теме.
ах ,как жоры не хватает -вместе бы вы оторвались -надо же -хохлы честные (уже анекдот)а ВВП где-то спрятал закон о частных формированиях..Итак во всем -чтобы не сделали хохлы -вы хохлы и коты -казаки будете на автомате с жидами ,потому и выборы каждый раз подряд (забыла шесть ,пять )и всё жиды вас возглавляют.с восторгом в 80%.И да ! таки они все жутко честные -на том и стоит Украина.. Как мило Реалист…
Ещё скажу я:прав или не прав,
не молви слова,гнев не обуздав,
что бы потом-когда уж сделал дело,
раскаяние тобой не овладело.
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Сначала раздумье,потом уже речи.
Оплошное слово заводит далече.
Кажется Юсуф Баласагуни.
Это я к тому,что сперва подумай,потом пиши.
о,баласагуни !а Сакаашвили красивее речи выдавал и что ?Ты Меморандум своей неньки подписываешь? не трусь,далеко же -можно и честно сказать -не пострадаешь..Читая такие документы можно иначе видеть украину и хохлов ? только лишь ,как врагов..
https://t.me/vzglyad_ru/62530 и не надо 100 тыс корейцев -всего лишь решение Верховного..а этих калибров наточают -заводы в три смены пошли работать и еще быстро возводят…