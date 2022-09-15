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Программа давления на Россию

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Еще в 2019 году стратегический исследовательский центр RAND разработал программу по давлению на Россию при помощи Украины, которую мы наблюдаем сейчас.
Помимо большого числа предложений, таких как принятие в НАТО Швеции и Финляндии, там сказано: «…предоставить летальное вооружение Украине, возобновить программу помощи сирийским повстанцам, поддержать усилия по смене режима в Белоруссии, использовать разногласия между Арменией и Азербайджаном, активизироваться в Центральной Азии, изолировать Приднестровье».

https://t.me/svarschiki/6785 – цинк

Все достаточно шаблонно и ожидаемо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7863565.html
Метки: война на украине, Россия, США, Украина, холодная война
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