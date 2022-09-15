Польша требует с Германии репараций
Польша официально потребовала с Германии репараций за вторую мировую войну. Соответствующую писульку уже подмахнули в польском Сейме. Несмотря на то, что Германия что-либо платить Польше отказывается, Польша собирается на официальном уровне добиваться от Германии выплаты репараций. Германия считает, что вопрос закрыт и ничего платить Польше не собирается, о чем официально не раз заявляла. Тем не менее, Польша продолжает жить в своем чудесном розовом мире.
Более того, согласно заявляниям кретинов из партии Качинского, после того, как Польша добьется от Германии выплаты репараций, Польша также хочет получить репарации за вторую мировую войну … с России.
Сейчас мол это сложно сделать, но когда-нибудь…
В общем, лучшее что случалось с Польшей, это моменты, когда ее делили.
интересно девки пляшут ?-собрались и решили Сеймом -нужны деньги ,а как взять ,если сами ранее отказались от претензии и кормился один Израиль,ведь получили же и часть немецких и чешских земель впридачу.
Второе решение Сейма -не брать с украинцев налоги,обмен наличных грвен отменить на злотые..Кто -то должен компенсировать это?Сша прикажут и дальше их содержать ,мама Ангела ушла ,теперь Штольц -о чем он 1,5 часа с ВВП позавчера говорил -о погоде ,газе,новом Договорняке..??это как бы Сталин и Гитлер часами в войну гоманили ,обьясняя друг другу видение войны.Странно?-да,но это т.н. гибридная (то ли война ,то ли партнерство ,то ли бизнес)война ,смотрим …
The Guardian: ЕС не будет вводить потолок цен на российский газ, но выступит за введение дополнительного налога на избыточную прибыль энергетических компаний.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, заявил Владимир Путин. Президент также назвал идею введения потолка цен на газ очередной глупостью.
t.me/vzglyad_ru
А все убытки от национализации и потери прибыли компании предьявят иски Газпрому в Сткгольмском суде ,обвиняя в остановке СП 1.Уже начали аресты имущества Газпрома..