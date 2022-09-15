Главная » История, Невероятное в мире, Политика

Польша требует с Германии репараций

82 2


Польша официально потребовала с Германии репараций за вторую мировую войну. Соответствующую писульку уже подмахнули в польском Сейме. Несмотря на то, что Германия что-либо платить Польше отказывается, Польша собирается на официальном уровне добиваться от Германии выплаты репараций. Германия считает, что вопрос закрыт и ничего платить Польше не собирается, о чем официально не раз заявляла. Тем не менее, Польша продолжает жить в своем чудесном розовом мире.

Более того, согласно заявляниям кретинов из партии Качинского, после того, как Польша добьется от Германии выплаты репараций, Польша также хочет получить репарации за вторую мировую войну … с России.
Сейчас мол это сложно сделать, но когда-нибудь…

В общем, лучшее что случалось с Польшей, это моменты, когда ее делили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7862552.html
Метки: Германия, идиоты, польша, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Польша требует 50 млрд. от Германии
Германия должна заплатить Польше
Польша и репарации: мало Германии, теперь к России примеряется?
Не потребовать ли нам репарации с Польши?
Россия виновата в том, что немцы не платят Польше
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25705 21567
    марина 15 сентября 10:25

      интересно девки пляшут ?-собрались и решили Сеймом -нужны деньги ,а как взять ,если сами ранее отказались от претензии и кормился один Израиль,ведь получили же и часть немецких и чешских земель впридачу.
      Второе решение Сейма -не брать с украинцев налоги,обмен наличных грвен отменить на злотые..Кто -то должен компенсировать это?Сша прикажут и дальше их содержать ,мама Ангела ушла ,теперь Штольц -о чем он 1,5 часа с ВВП позавчера говорил -о погоде ,газе,новом Договорняке..??это как бы Сталин и Гитлер часами в войну гоманили ,обьясняя друг другу видение войны.Странно?-да,но это т.н. гибридная (то ли война ,то ли партнерство ,то ли бизнес)война ,смотрим …

      5
      5
    • 25705 21567
      марина 15 сентября 23:00

        The Guardian: ЕС не будет вводить потолок цен на российский газ, но выступит за введение дополнительного налога на избыточную прибыль энергетических компаний.

        Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, заявил Владимир Путин. Президент также назвал идею введения потолка цен на газ очередной глупостью.
        t.me/vzglyad_ru
        А все убытки от национализации и потери прибыли компании предьявят иски Газпрому в Сткгольмском суде ,обвиняя в остановке СП 1.Уже начали аресты имущества Газпрома..

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru