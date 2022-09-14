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Военный медик СВО на больничном

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Интервью военного медика вернувшегося после ранения с фронта о ситуации с оказанием первой помощи бойцам на фронте.

Военный медик СВО на больничном

Здравствуйте, лостарморовцы!
Командировка моя закончилась досрочно, выбыл по ранению недели за две до начала укронаступа, сейчас на излечении в стенах альма-матер. Многое повидал и пережил за эти месяцы.

Есть ли ощутимая помощь по линии фондов/общественных организаций/властей? И по медицине, и простым бойцам.

Я бы сказал – неоценимая помощь. Нашей группе усиления из госпиталей ВНГ очень помогла и помогает одна ветеранская организация "краповых беретов" – старший бригады нейрохирургов начинал службу в во вторую чеченскую в медсанбате 46-й оброн, только-только сформированной, там авторитет и связи нажил. Много помогают бывшие сослуживцы и однокашники, кто в частной медицине работает.

Как быстро с момента ранения в среднем к вам попадают и чем эвакуируют, спецтранспорт или кто на чем?

По-разному бывает, зависит и от расстояния между отрядом и частями на передке и от боевой обстановки (например, простреливается дорога, а на обочину не съехать, т.к. минами все засеяно. Не раз наша арта ставила дымзавесу, чтобы можно было эвакуировать раненных).
Могут через 30 минут привезти, могут через три часа. Поэтому и выдвигают ПМП из медотрядов на передок, чтобы максимально приблизить врачебную помощь к очагам санитарных потерь.
С передка 300-х вывозят на любой гусеничной или колесной технике – на мотолыгах, тиграх, буханках и двухосных уралах войскового звена медслужбы. Ну а наличие в частях бронированной техники мед.назначения – большая и грустная тема.

Из отрядов в госпиталя 3-го эшелона эвакуируют тяжелых и и по возможности средних 300-х вертолетами (Ми-8, иногда Ми-26), легких – ПАЗиками с ярусами носилок вместо сидений.

Лёгкие едут просто в пазиках, пазики с носилками для неходячих/несидящих?

Да, как правило. Мы старались некоторые категории и легких везти в лежачем положени, например, с осколочными ранениями ног без повреждений костей и магистральных сосудов и всех контуженных.

Расскажите, если есть возможность, о взаимоотношениях с местными жителями. Приходилось ли оказывать помощь раненым пленным, и при каких обстоятельствах были взяты?

С местными отношения в основном ровные. Основная масса – хатаскрайники, у которых modus vivendi -"день прожит и слава Богу". Есть, конечно, заукраинцы в немалом числе, но сидели они на середину августа тихо, порода трусливая и подловатая. Пленных лечить приходилось часто, попадали они к нам по разному: были чудом выжившие на сожженном ТОСом опорнике (писал здесь о них), были подорвавшиеся на минах, брошенные побратимами после неудачных набегов на наши позиции.

В полевых условиях как проверяете группу и резус крови?

В отряде есть группа лабораторной диагностики. Экспресс-тестов есть запас, привозят из-за ленточки.

Гражданские раненые через вас проходят или они по своей линии?

Проходят, с гражданским здравоохранением на территориях все непросто.

Как в ближайшем тылу ощущается угроза применения противником ВТО и БПЛА, и насколько это усложняет работу?

Ощущается очень реально. Поэтому к маскировке, рассредоточению и инженерной подготовке внимание максимальное. Из последних мер, что в тыловых частях заведены – рытье землянных щелей, какие в ВОВ рыли.

Если не секрет, как снабжение в госпитале?

Сейчас получше стало, дефицит, который был в мае-июне удалось преодолеть, но кое-где не полностью. Так, в большой цене расходники для ИВЛ.

Если не ошибаюсь, Вы в госпитале служили? Обстоятельства ранения можно?

Дело было на запорожском фронте. Хинзиры там с начала августа проводили агрессивные разведки боем с танками и прочей броней. Нагло, невзирая на потери, особенно на минах. С нашей стороны в ответ подтянули резервы, от нашего МОСНа на угрожаемое направление выслали ПМП, куда отрядили и вашего покорного слугу. Приехали, развернулись, подготовились к приему раненных. Примерно часов через 8 были накрыты из 120-х минометов, я получил контузию и осколочные в лицо.

У Вас на палатках были мед кресты или другие визуальные опознавали полевого госпиталя? Я к тому хинзир возможно с БПЛА корректировал и знал куда бил.

Были, на крышах кунгов автоперевязочных. Но свиней это не останавливало никогда.
Многого сказать не могу да и скоро месяц, как меня на койку определили. С моей лекарской колокольни – подавляющее число раненных по-прежнему жертвы артогня, но с начала июля стало ощутимо больше подорвавшихся – тут и лепестки и МОНки с клейморами дрг-шники укровские повадились ставить на дорогах. Пулевых совсем стало мало, было несколько дней подряд, когда такие раненные вообще не поступали в отряд. Обожженных тоже стало меньше, причем основная масса – жертвы вызванных обстрелами пожаров в располагах и на позициях, нарушения ТБ (служба ГСМ здесь отличается), экипажи жженной брони здесь в меньшинстве.

От всего сообщества LOSTARMOUR желаем Вам скорейшего выздоровления!

https://lostarmour.info/articles/medik-svo-na-bolnichnom – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7861770.html
Метки: военная медицина, война на украине, Запорожье, Россия, Украина
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