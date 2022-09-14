ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий.



На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих.



Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новосёлка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники.



В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новосёловки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники.



В Харьковской области в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10-ти единиц военной техники.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.



Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области.

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган».

В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.



Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.



◽️ Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – «Ольха» в районах Киселёвки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 – «HIMARS» в районах населённых пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.