Лукашенко: Хорошие дровишки! Слушай, Европе не выбирать сейчас!
Лукашенко: Не дадим, Семёнович, Европе замёрзнуть! Поможем нашим братьям!
Утро накануне визита в Узбекистан для участия в саммите ШОС Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл в беспокойстве о европейских соседях. Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Пул Первого".
"Рабочее утро накануне масштабных международных мероприятий Первый провёл… в беспокойстве о соседях. Крупнейший энергетический кризис уже называют "апокалипсисом", и тут нашим соседям уж точно не до жиру. А также не до выбора – "ёлка или берёза"!" – заметили авторы Telegram-канала.