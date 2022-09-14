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Лукашенко: Хорошие дровишки! Слушай, Европе не выбирать сейчас!

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Лукашенко: Не дадим, Семёнович, Европе замёрзнуть! Поможем нашим братьям!

Утро накануне визита в Узбекистан для участия в саммите ШОС Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл в беспокойстве о европейских соседях. Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Пул Первого".

"Рабочее утро накануне масштабных международных мероприятий Первый провёл… в беспокойстве о соседях. Крупнейший энергетический кризис уже называют "апокалипсисом", и тут нашим соседям уж точно не до жиру. А также не до выбора – "ёлка или берёза"!" – заметили авторы Telegram-канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TAihUUgrhN0
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