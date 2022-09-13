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Возвращение Астаны

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Как и ожидалось.
Токаев согласился с предложениями парламентариев об очередной переименовании столицы страны. Нур-Султан снова станет Астаной во время предстоящего изменения Конституции страны, откуда в числе прочего вырежут часть привилегий Назарбаева.
Все в рамках продолжающейся деназарбаевизации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7858730.html
Метки: Астана, Казахстан, назарбаев, средняя азия, токаев
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25669 21531
    марина три часа назад

      Си впервые за два года после пандемии сделает выезд из страны.И это будет Казакстан..Еще бы ,кто ж позвоолит Казакстану быть немного независимым,имея мироваые запасы урана..Вот и строчат ему англичане (в государстве суд британский)новую Конституцию,где ограничивают его одним сроком.Красивому хватит. А Дракон видя ,что Россия занята в Украине,решает поджать в Азии ,что плохо лежит..

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