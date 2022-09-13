Возвращение Астаны
Как и ожидалось.
Токаев согласился с предложениями парламентариев об очередной переименовании столицы страны. Нур-Султан снова станет Астаной во время предстоящего изменения Конституции страны, откуда в числе прочего вырежут часть привилегий Назарбаева.
Все в рамках продолжающейся деназарбаевизации.
Си впервые за два года после пандемии сделает выезд из страны.И это будет Казакстан..Еще бы ,кто ж позвоолит Казакстану быть немного независимым,имея мироваые запасы урана..Вот и строчат ему англичане (в государстве суд британский)новую Конституцию,где ограничивают его одним сроком.Красивому хватит. А Дракон видя ,что Россия занята в Украине,решает поджать в Азии ,что плохо лежит..