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“Герань-2″

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ВСУ заявляют, что их позиции были атакованы неким беспилотником-камикадзе "Герань-2".

Как не трудно заметить, "Герань-2" очень сильно напоминает иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Что он из себя представляет можно посмотреть на видео ниже.

Стоит отметить, что давеча командующий Корпуса Стражей Исламской Революции уже заявил, что Иран поставляет свои передовые беспилотники одной из развитых в военном отношении стран.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7859046.html
Метки: бпла, война на украине, иран, Россия, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17538 15984
    Руса 13 сентября 17:54

      Если всё как на видео, то, безусловно, ВС РФ пригодятся такие
      иранские беспилотники, в том числе и в СВО.

      4
      4
      • 5234 3923
        WalentinРуса четыре часа назад

          Правильно! Не надо отказываться от помощи. А то я слышал Корея предложила послать своих военных, а Россия кажется отказалась. Конечно может это не совсем так, я не знаю точно. Но если это гордыня, это всегда плохо. Помощь надо принимать с благодарностью. Ещё раз подчёркиваю – я не уверен на счёт Кореи.

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