“Герань-2″
ВСУ заявляют, что их позиции были атакованы неким беспилотником-камикадзе "Герань-2".
Как не трудно заметить, "Герань-2" очень сильно напоминает иранский дрон-камикадзе Shahed-136.
Что он из себя представляет можно посмотреть на видео ниже.
Стоит отметить, что давеча командующий Корпуса Стражей Исламской Революции уже заявил, что Иран поставляет свои передовые беспилотники одной из развитых в военном отношении стран.
Если всё как на видео, то, безусловно, ВС РФ пригодятся такие
иранские беспилотники, в том числе и в СВО.
Правильно! Не надо отказываться от помощи. А то я слышал Корея предложила послать своих военных, а Россия кажется отказалась. Конечно может это не совсем так, я не знаю точно. Но если это гордыня, это всегда плохо. Помощь надо принимать с благодарностью. Ещё раз подчёркиваю – я не уверен на счёт Кореи.