Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (12.09.2022 г.)
◽️ ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ
в Харьковской области.
В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
На Николаево-Криворожском направлении в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.
Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.
В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125-ти районах.
В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.
◽️ Кроме того, в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой Народной Республики – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Славное Донецкой Народной Республики, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.
◽️ Также, уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники.
Когда читаю сводки возникает ощущение,что Украина это прям завод по производству техники и живой силы,Россия уничтожет,а её меньше не становится.Этот «Кракен»уже раз 5 точно уничтожали,а он всё есть и есть. Склад на 45 тысяч тонн боеприпасов?Та ну-на! А если допустить,что он такой был,то почему только сейчас?
Ты забыл что ли про 11друзей Оушена /зели,пароходами ,самолетами,ж/д путями тянут все старье и теперь уже новье ,благо им повезло -хохлы готовы самоубиваться ,лишь бы москалей победить..
И да таки удалось насегодня создать резерв из 70 тыс (последние видать )(подготовленных в англиях и еще где-то )хохлов -вот его и запускают на Сталинград ихний ..Отвлекаловка с Балаклеей и Херсоном -растянуть силы россиян ,а сами все равно готовят удар на Донецк генеральный..Перемолотили знатное количество самоубивцев в этих местах про 10 тысяч пишут ,еще больше раненных.Оборот органов возрастет у УКров -за 2021 год -на 35млрд наторговали ..Теперь план ясен с отступлениями (оказывается не стратегические города ,а вот Донецк оставить в зиму обстреливаемый плохо и южное направление более значимое..Обстановка становится всё более ясной.
Во-первых, под Балаклеей-Купянском-Изюмом Украина ввела в бой не такие уж и большие силы, нет там тех 9 бригад, о которых говорилось.
Во-вторых, похоже это, как и под Херсоном, была отвлекающая атака. Растащить резервы по краям огромной дуги, которую вынужденно удерживают ВС РФ, и НМ ЛНР/ДНР с «Вагнерами», и ударить в центр.
Можно спорить насчёт того, что планируют в ВСУ — взять Донецк или рассечь дугу.
Более того, установлено, что часть сил из под Харькова уже давно перебрасывалась куда-то «на юг». Теперь понятно почему.
Похоже, что мы увидим кое-что забытое в этом мире — генеральное сражение.
Все силы ВСУ в одном наступлении, все резервы РФ на их пути или примерно рядом.
На стороне противника — кураж, западная разведка, отлично работающая связь, численное преимущество, высокоточная артиллерия. Те бригады, которые шли от Балаклеи до Изюма, сейчас уже на пути к Угледару, слабенькие атаки на Красный Лиман и Купянск объясняются именно этим — противник тоже снял войска с этого участка.
На нашей стороне — превосходство на поле боя, авиация, которую правда так и не научились использовать, тактические ракеты, правда с проблемами в разведке, количество стволов артиллерии и боекомплект к ней, плюс те выгоды, которые получает обороняющаяся сторона, которая знает, что предпримет противник…
Какие последние?Последние ещё не скоро кончатся,тем более что количество “гусей”желающих приехать пострелять во всём мире растёт,в числе и благодаря таким вот “победам”.
П.С.Может Арестович у них на полставки работает?
КТ ,тут вот новая сила у хохлов наконец-то сформировалась -это надолго..Плюс пошла, наконец-то, обкатка махновской тактики, которую я все ждал – хуторяне на тачанках-пикапах с пулеметами и гранатометами. Пока в пробном режиме, по 10-20 штук, но скоро, я верю, будут и в массовом количестве по 200-500 штук за один прием. И весь этот тумен оглоедов куда-то обязательно кинут осенью – карма у них такая. Пока скачут и по Курской области и по Белгородской -уже есть жертвы -лови тепрь..Так что без генерального сражения ,как не увиливает Путин ,не обойдется ,разве что всю украину от э/э отключить..
глядишь и вытянут кризис -запустятся заводы с вооружением ,подтянут сопутствующие заводы ,украине то все равно свой ХТЗ не запустить ,но 11 друзей Оушена будут рады помочь до последнего хохла и казака на тачанке.Всем будет работа и тебе тоже ,интересно а “Полонезы “РБ приобретает кто -то -некое детище КНР +РБ из С200,так он спрятал проодажу техдокументации на с200.В этом ведь бизнес войн -главное кто жертва -жертва хохол обыкновенный, чубатый,*при..ду..тый* ,бо послухал мамо и не сбежал….
Тебе достаточно вспомнить, – для кого сводка составлена. И почитай эту “сводку” за последние 4-5 дней. Если можешь, – сравни с реалиями.
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Знаю.Но зачем врать,ведь это же рано или поздно сыграет против них самих,и будет воистину печально.
Не самоуспокаивайтесь.И помните ,особенно ты реалист ..Что “чей-то рай обеспечен адом других”.(в.Гюго) И этих других стало больше .И да ,таки нет правды у ухохлов ,ибо тогда бы ими не руководили иудонаглосаксы.А родину нужно и можно любить,но правда , она вещь жесткая и реальная.
нынешние и последующие реалии будут тебе неприятны хохол ,даже ,если будет казаться ,что есть видимый успех у укров.А Кошенков обязан говорить только цифры и никакой политики и цифры неплохие ,даже окруженный СОБР ,вроде бы весь разбитый ,вышел из окружения без единой потери 200 ми.А территори с украми -это ерунда -ни сегодня ,так завтра будут возвращены на родину..А пока зима прочистит мозги.Задача мин выполнена до зимы -большая часть моря наша,над Одессой и Николаевым висит домоклов меч,сухопотный путь до Симферополя отбит,обеспечить Донецку более спокойную зиму -необходимость ..здесь скорее всего будет бой…
Каким должен быть ответ России на шаги ВСУ
Противник грозит атаковать союзные войска сразу в нескольких
районах Донбасса: https://vz.ru/world/2022/9/11/1177017.html