Пир во время войны по-киевски
В Киеве проходят торжества, каких не бывало с начала нашей спецоперации. Причин для всенародного веселья до этого как-то не наблюдалось. Но нынче появился повод: ВСУ, наконец, одержали громкую «победу» над российской армией. Пошли в контрнаступление на юго-восточном направлении, точнее, по нескольким направлениям сразу – на Балаклею, Изюм, Купянск, т.д. и вынудили «клятых москалей» бежать с позиций в такой панике, что они даже бросали раненых, чего до этого никогда не было.
В угаре умопомрачительного «успеха» секретарь Совбеза Украины А. Данилов в интервью «Голосу Америки»* с пафосом заявил: Россия должна быть расчленена, в том виде, в котором она существует, ее нельзя оставлять ни в коем случае. А в интервью, которое он следом дал одной из львовских газет, повторил тезис американских пропагандистов и российских либералов «в изгнании» о необходимости «деколонизации России». И подчеркнул: даже если Украина вернет все свои территории в рамках границ 1991 года, для нее это не будет победой в этой войне, пока Россия будет оставаться в своих территориальных границах.
Короче, Россия должна быть уничтожена, естественно, вместе со всеми нами. А сразу после «возвращения» Донбасса, о чем в Киеве говорят, как о свершившемся факте, будет «возвращен» Крым, для чего уже якобы готовится 50-тысячное войско. Чем еще не повод для пиршества?
Волны украинских торжеств докатились и до стран Запада. Там тоже подняли бокалы. Символически, конечно: удовольствия нынче дороги. В Берлине немецкие чиновники в восторге от того, как украинские войска наступают, вытесняя российскую армию, заявила в эфире «Радио НВ» посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. И хотя пока решение об увеличении поставок оружия Киеву не достигнуто, обещанные системы ПВО, по мнению посла, Киев получит. Заметим, что Франция тоже не спешит с новыми поставками. Пока! Зато США дадут Украине всего сполна. Лишь бы укры воевали с Россией – за «благословенную» Америку.
И ведь воюют, живота не щадя. За пять дней, с 6 по 10 сентября, «успешного» контрнаступления ВСУ в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении потеряли до пяти тыс. убитыми и около восьми тыс. ранеными.
Известно также, что для наступления на харьковском направлении Украина задействовала все свои резервы, включая подразделения, которые участвовали в наступлении на Херсон. Реляции звучат победно. Украинские войска отвоевали 20 населенных пунктов в Харьковской области, захваченных Россией, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ А. Громов. По его словам, армия продолжает наступление, и «в настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км», общая площадь освобожденной территории на Харьковском и Южнобугском направлениях превысила 700 кв. км.
Успех ВСУ на юго-востоке отметил даже американский Институт изучения войны (ISW). По его данным, украинские военные воспользовались переброской российских войск в Донецкую и Херсонскую области, чтобы провести внезапное контрнаступление на Харьковском направлении. В результате ВСУ продвинулись не менее чем на 20 километров вглубь «оккупированных» районов к северу от Изюма. Украинские и западные СМИ пестрят заголовками вроде таких: «Уровень шока говорит о масштабе: Украина отбила у России 400 кв км под Харьковом»; «Налицо крупное поражение. Российская армия за два дня сдала три ключевых города в Харьковской области». Кто же спорит? «Освобожденная территория» в 700 кв км, как говорят в украинском ГШ, – это всего-навсего 20×35 км, а упомянутые 400 кв км, «отбитых» у России под Харьковом (пока украинских!), – площадка размером в дивизионный полигон 20×20 км.
Вот уж действительно – grandioso! Правда, президент Зеленский называет уже 1000 «освобожденных» кв км (50×20 км). Однако, согласитесь, и этот «плацдарм» на «грандиозо» не тянет. Тем не менее The Moscow Times* (перебралось из Москвы в Нидерланды) пишет: «Российская армия стремительно сдает позиции под натиском контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое было анонсировано еще в конце июля и полную силу стартовало в сентябре. Вслед за прорывом у Херсона, из-за которого Кремль был вынужден в третий раз отложить референдумы об аннексии и эвакуировать из города командование и политическое руководство, фронт посыпался…». И дела у России настолько плохи, что «президент России Владимир Путин собирает Совет безопасности после того, как российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины…». При этом уже другая газета, New York Times, без тени смущения сообщает, что разведка США помогала Украине готовить контрнаступление в Харьковской области.
Как будто секрет, что на протяжении всей войны США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах.
Интересно, как бы повели себя американцы, если бы наши специалисты снабжали спутниковыми данными, скажем, талибов? И что-то не доводилось слышать рассуждения представителей МО РФ о том, в частности, что наши ракеты ПВО могут достигать орбит спутников даже в космосе.
Но мы – толерантные, чрезвычайно толерантные. А для Киева и его покровителей «красных линий» нет.
Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. Во избежание ядерной беды работа АЭС была приостановлена на неопределенный срок. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества. На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения, чтобы обесточить населённые пункты, детские сады, объекты жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий. В результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землёй оказались заблокированы десятки шахтеров. Их, конечно, спасли.
10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1 600 гражданских объектов. А вчера Народная милиция ДНР в утренней сводке сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 171 единицу боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм минометов. Под обстрел попали районы 11 населенных пунктов. В результате атак погибли 6 мирных жителей, еще 11 получили ранения. И так – изо дня в день уже более 8 лет. Но если до 24 февраля это приходилось терпеть в силу неотвратимых обстоятельств, скажем, из-за отсутствия того же «гиперзвука» у российской армии или «Цирконов» на флоте, то почему и сейчас позволяется киевскому режиму продолжать его кровавую вакханалию? Вице-спикер Московской городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев так прокомментировал известие о полной остановке последнего работающего энергоблока Запорожской АЭС:
«У меня есть один очень, возможно, странный и даже банальный вопрос: а доколе мы будем на это просто смотреть и не отвечать? На Украине нет ТЭЦ? Линий электропередач? Подстанций? Ну и всего прочего. И да, АЭС. Неужели нет? Или неужели кто-то не знает, где они находятся? Может, как-то подсказать?»
Подобными вопросами задаются сегодня многие наши граждане. Ответа они тоже не находят. Но еще более интересно, что союзные войска, казалось бы, уничтожили почти всю технику и оружие боевых подразделений ВСУ и авиации, а у них опять массово появляются танки, в том числе немецкие, пушки французского и голландского производства и, главное, самолеты, вертолеты и «беспилотники», количество которых кажется бесконечным. Такой факт. Согласно обобщенным данным, только США поставили на Украину 23,8 тыс. тонн вооружений и техники. Всего было совершено 486 авиарейсов, задействовано 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. автотрейлеров. Кроме США, поставки оружия, техники, снаряжения идут еще из 14 стран НАТО, а в целом 50 западных государств работают над оснащением ВСУ. И я хочу присоединиться к депутату Медведеву со своим вопросом: а как все это военное имущество и техника попадают в противостоящие России и союзникам войска? Ждите ответа…
Очевидно, что все полгода спецоперации наше командование, конечно, не по своему собственному усмотрению берегло железнодорожную и прочую инфраструктуру Украины, что позволяло непрерывно накачивать ВСУ современным оружием западного производства, снабжать боеприпасами, топливом и ГСМ группировки на Восточном и Южном фронтах, легко маневрировать резервами, перебрасывая их из Херсонской области в Харьковскую. Теперь противник имеет высокоточное дальнобойное ракетное оружие, которое позволяет ему разносить уже наши мосты и переправы, от которых зависит снабжение российских группировок. Как говорится, с дальним прицелом было принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.
В течение трех суток наши войска провели операцию по свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.
Для прикрытия истинных намерений был проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. Чтобы свести к минимуму ущерб российских войск, по противнику наносилось мощные огневые удары авиации, ракетных войск и артиллерии.
Только за эти три дня было уничтожено более двух тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии. По мнению известного военного аналитика К. Сивкова, отвлекающие маневры проводились с целью «вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов». «Если бы эта группировка оставалась в Славянске или Краматорске, то сколько пришлось бы «выковыривать» ее? А теперь она как на ладони. Поэтому был проведен целый комплекс мероприятий по вводу противника в заблуждение, была создана иллюзия, что на этом направлении у нас слабая оборона и якобы нет информации о подготовке наступления. Противник был введен в заблуждение относительно местоположения и действия наших войск», – отметил эксперт.
Выходя из населенных пунктов, российские войска не превращают их в крепости, а выманивают ВСУ на открытую местность, где по ним наносятся массированные удары высокоточным оружием, артиллерией и авиацией. Уже сейчас на направление перебрасываются дополнительные резервы с тяжелой техникой и вооружением, что позволит стабилизировать фронт. Нынешнее же тактическое отступление вполне оправданно — оно позволяет сохранить жизни российских солдат, которые перегруппируются и нанесут контрудар. На данный момент отвод российских войск с Изюмско-Балаклейского района завершен, основные силы заняли новые рубежи обороны. Неприятель пытается наступать в Херсонской области, но отбрасывается. Замглавы новой администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что «на Херсонском направлении все стабильно, все благоприятно» и «Херсон находится в полной безопасности». Он заверил, что «все у нас будет хорошо». Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на Херсонском направлении.
Вся территория Луганской Народной Республики контролируется союзными силами, заверил в субботу ее посол в России Родион Мирошник. Тем самым он опроверг распространяемые Киевом слухи о продвижении украинских силовиков в сторону ЛНР.
«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово – это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», – написал дипломат в своем телеграм-канале. По словам Мирошника, на севере ЛНР о близости фронта говорит только приезд нескольких десятков беженцев из Изюма и Купянска.
Вместе с тем противник постепенно берет под свой контроль оставленные ВС РФ населенные пункты. В Киеве трубят о новых «победах». Как сообщило издание dnr-news, на фоне продвижения натовских сил под флагом Украины в Харьковской области режим Зеленского пробует развить в информационном поле панику в ЛДНР и вбрасывает огромное количество самых невероятных фейков, мол, ВСУ уже под Донецком, ВСУ уже под Луганском и так далее. Вместе с тем укры-эксперты считают, что ближайшие дни пройдут для «самостийных» солдат под «тенью русских штурмовиков и “вертушек”». В целом информация с украинской стороны поступает самая противоречивая. Укрнет, например, переполнен роликами с водружением жовто-блакитных прапоров в «освобожденных» населенных пунктах, тогда как в сводках Генштаба об успехах ВСУ говорится предельно скупо.
В то же время, в Сеть попал документ за подписью главкома ВСУ Залужного, в котором указано количество погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих украинской армии на 1 июля 2022 года. Согласно ему, потери одних только ВСУ за шесть месяцев спецоперации России составили порядка 130 тыс. человек. Украинская сторона до сих пор официально не опровергла и не подтвердила данную информацию. А на днях в Сети появились жуткие видео с многочисленными трупами «захисников незалежностi». По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, Украина бросила более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня, минимум каждый шестой был уничтожен. «Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же, не обученных», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Президент США Джо Байден как мудрый воин далеко не случайно заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.
Кстати, выяснилось, что он опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. Видимо, хорошо осведомлен о дутых успехах армии Зеленского, если принял именно такое решение.
Попытки Вооруженных сил Украины провести контрнаступление на Харьковском направлении ни к какому прорыву российской обороны не привели, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием», – сказал он.
Некоторые наши СМИ, военные аналитики, в том числе довольно-таки известные, тоже стали трубить о крупном поражении России, чуть ли не провале всей спецоперации и даже возможной капитуляции России перед Западом.
«Всепропальщиков» оказалось достаточно много, чтобы вспомнить хотя бы о некоторых итогах СВО. За время спецоперации русская армия не только лишила бывшую Украину всех портов на Азовском море, самых мощных электростанций – крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и крупнейшей на Украине Углегорской ТЭС, но и значительной части промышленного производства, практически всех предприятий ВПК, но и освободила крупнейшие города с населением 5 – 7 областных центров. Как считает военный эксперт Михаил Ходаренок, «принята стратегия на истощение ресурсов противника. После окончательного выбывания из строя боеспособного костяка личного состава ВСУ, а также лишения украинских войск минимального количества тяжелых вооружений, ремонтных и горюче-смазочного ресурсов дело пойдёт быстрее». Харьков, Николаев, Запорожье и Одесса тоже вернутся в родную гавань. И, похоже, им это удастся намного быстрее, чем остальным русским городам, по ошибке оказавшимся в разлуке с родным Отечеством. В этой ситуации победные торжества среди укро-патриотов по всей стране, но вдали от боевых действий, право, очень похожи на пир во время чумы.
Этот бы материал да пораньше ,если автор это видел заранее или разгадал план МО РФ.А так да -много было нареканий и по поводу неправильного ведения боя (Кадыров )и по поводу растрат на День города (Соловьев с Марго РТР)и оказалось как всегда ХПП :
“”Вчерашний удар явно “демонстративный”. Резервных мощностей хватило перекрыть — быстро восстановили.
Цель удара:
1. Подмочить им “перемогу”.
2. Остудить Подоляку, который уже собирается демилитаризировать и делить РФ.
3. Успокоить наших турбопатриотов (вывести из состояния “все пропало”) после ситуации в Харьковской области”.
Тайно прилетел Блинкен и уговоривал Зелю на переговоры ,пока еще можно меньшими потерями у жидов отделаться ,но Зеля стоит насмерть и МИ6 приказывает идти на Донбас..Пришлось включать артилерию -отключение э/э.Но это не вразумит хохла -там все -только до последнего..
Или сей товаиищь-аффтар идиот,или в Генштабе РФ сидят идиоты,одно из двух.
обоснуй КТ ,что ты считаешь идиотизмом ,ты умеешь быть обьективным и не выражаешь мысли замысловато иносказательно ,как жора препод..Чтобы ученик казался тупым для его кайфа отличника маменькиного.
Что обосновывать? Ты читала эту писанину?Один в один как у твоих хохлов некоторое время назад-” мы отступаем,но побеждаем”,”мы не отступаем,мы перегруппировываемся” и тд.
И это то единственное, что тебя беспокоит насегодня-недоговоренности в речах Конашенкова?
Ато ,что тысяч 200 убитых хохлов и под 600 раненных -нет ?И та ярость хохлов и упэртость ,хоть что им ,они никак не образумятся.Вот что делать ?весь Запад с НАТО и Фининтерном против России и вся хохляндия ,за исключением восточной неполной части и то потому, что обещанная и оказываемая помошь России реальная ,сегодня и сейчас.Вот как не попасть по вине хохлов в мировой замес ..И приходится ;
“торопиться не надо
нет задачи устроения реальной гуманитарной катастрофы, которую нам же пришлось бы разгребать
именно поэтому бомбанули заблаговременно, до начала холодов
чтобы успели как-то восстановить к зиме
однако есть весьма нетривиальная задача удерживать этих суицидников всегда на грани полного обрушения, чтобы некогда стало самоубиваться так быстро
а то не успеваем снаряды подвозить для их добровольной могилизации…
п.с. вот эта мертвецкая писня “ще невмерла украина” должна быть выброшена на помойку -нужен новый ,жизнеутверждайщий гимн срочно иначе они все самопоубиваются,а тетки и мамки останутся одни заразы с теликами и смартфонами ..Твои родственники не очнулись еще,что надо просто спасать род,детей от иуды..
Думаю число убитых и раненых преувеличено в 4-5 раз.
Вся это СВО выглядит очень странно. История войн человечества показывает,что первоочередная задача в войне это лишить противника возможности управлять войском,что и было продемонстрировано ВСУ.Это главная причина успешного продвижения ВСУ под Харьковом,так как они уничтожили штаб группировки и тем самым нарушили связь и управление войск РФ.Почему так не поступает Россия,это вопрос.
Ну может хоть такие вот “объяснялки” тебя “узпокоят”.
Перед началом операции наш президент довольно подробно объяснил её цели и задачи․ Но считаю большим пробелом, что людям не объяснили, как именно эти цели будут достигнуты․ От этого куча вопросов – почему не бьём по центрам принятия решений и инфраструктуре? Почему воюем ограниченными силами? Почему там до сих пор есть свет и интернет? Не то чтобы это пробел – просто Путин и не мог прямо рассказывать по понятным причинам, что и как именно мы будем делать для достижения поставленных задач․ Я бы хотел в этой статье выразить личное мнение, почему операция проводится будто с одной завязанной за спиной рукой, и почему именно такой способ позволит нам достичь заявленных целей․ Если бы хотели, давно бы победили Сегодня ночью Россия нанесла несколько ракетных ударов по ТЭЦ, что привело к отключению света во многих областях․ Если бы эти удары осуществлялись с первых дней операции, встало бы железнодорожное сообщение, невозможно было перебрасывать войска, население там без электричества не смогл https://dzen.ru/media/kremlin_whisper/specoperaciia-ne-v-polnuiu-silu-pochemu-rossiia-esce-nichego-ne-nachinala-vserez-631ea9223ac858260f2ddaa4
Виктор, Вы все правильно написали, но есть одно НО. Нам не хватает пехоты. Соотношение в лучшем случае 1:5. Это в лучшем. А реально 1:7-8.
Корейцы предложили нам 100 тычячную группировку,мы отказались. Почему? На стороне киевского режима сегодня воюют около 10 тысяч якобы добровольцев. А почему мы отказываемся от севернокорейских добровольцев? Или лучше наши пацаны пусть гибнут? Задумка такая у глобалистов? Много вопросов к этой СВО, слишком много.
Впервые слышу про корейскую стотысячную в помощь группировку, также как и то что наши ушли из под Харькова из за разгрома штаба.
Единственно могу согласится с тем что вопросов по СВО больше чем ответов.
Но то такое. Даже самые “высокопоставленные планировщики” думаю что не знают,- куда “кривая выведит”
Мы героически осуществяем переброску войск из под Харькова на донецкое направление. У нас не хватает пехоты. Просто людей не хватает. И чем их восполнить? Корейцы предложили, мы отказались. В этом все. Можно начать посылать срочников, можно провести мобилизацию, не важно. Важно другое. Праздник масквабада с салютом. Наверное Собянин за Украину этот салют замутил?Это в то время, когда мы уходим с территорий ДНР ?. Кадыров все правильно сказал. С этой СВО все очень мутно было изначально, так и продолжается. Непонятки на каждом шагу. Тогда зачем все это было затевать? Получили больше 11 тысяч санкций и что?на фронте хоть успехи есть? Нет. Тогда отдохнем.
Один всего указ о срочной службе в два года расставит все точки над и, игра в контрактника рано или поздно закончится, по мере “успехов” конечно.
Да ладно. Вы считаете что прибавка срока службы решит проблему? Я так не думаю. Озлобления точно прибавит, но в СВО ведь срочников нет? Нет, и это правильно. До определенного моиента. НО он все ближе, этот момент. Все ближе.
По контракту хорошо навальнят дубинушкой по спине гонять, а когда дубинка на дубинку, то денег на всех бойцов не хватит, и бойцов. Гребсти всех придется прямо от синагог церквей и мечетей и объяснять если тут не станешь зеленым человечком, то там будешь синим и все равно придется воевать. Москва как обычно лелеет хитрый план, но очевидно что такие планы кончились.
Херня полная.
Не совсем, мужики с дубинами больше не шарятся по вагонам электрички, не шмонают возле подков на станциях, куда то их унесло… и типа теток призвали? Кстати тетки лучше подков, у них глаз алмаз. А по иногражданам… у меня жена учитель Красноярск треть школы всякие киргизы, угадай с трех раз где они будут служить лет через пяток. Либо за Васю Теркина либо против Васи, торговать им уже будет не судьба.
Да ладно. Вы считаете что прибавка срока службы решит проблему? Я так не думаю. Озлобления точно прибавит, но в СВО ведь срочников нет? Нет, и это правильно. До определенного моиента. НО он все ближе, этот момент. Все ближе.
Дык, этот указ надо еще провести.Правда? Официально. Нет проблем, конечно, Дума единогласно поддержит.
У нас на донецком направлении хронически не хватает пехоты. Просто не хватает людей.я тут выше не зря написал про северную корею. Они предложили, мы отказались. И что? Придем к тому, что будем бросать туда срочников.Будем. Ибо другого выхода нет.
Думаю, срочники будут подключены после коренного перелома в операции, когда развернется генеральной наступление с уничтожением жидобендеровцев!
Может будут.у нас все непредсказуемо.Поэтому возможно все.
Так помониторьте в сети откуда мы ушли, и что оставили нацикам. Помониторьте и подумайте.
Ну так держите хотя бы “нос по ветру”,” а то не” знаю, не видел “. Не прокатывает сегодня ЗА, или против.других вариантов нет.
Виктор, пока Москва не осознает что раздел Союза был ошибкой, республики без нас, что мы без республик прожить не можем, так будет продолжатся гражданка. Запад тут ни причем, там у людей свои интересы в дешёвом сырье. Это сырье должно быть роздано республикам в обмен за людей в тотальной борьбе наций за лидерство.
Вить,меня не надо успокаивать,я спокоен.То что написано в ссылке-чушь.Вымотать можно Россию,так как людские ресурсы у неё ограничены,а у них нет такой проблемы,”страны Содружества”вместе с США это 2.5 миллиарда населения Земли,а ещё есть их вассалы,ещё есть ФРС которая для наёмников может напечатать зелёных бумажек сколько надо.Развал же ЕС отразится в первую очередь на России,так как ЕС главный покупатель российских товаров,ЕС также главный торговый партнёр Китая и если он (ЕС)рухнет,то Китай перестанет покупать российское сырьё,потому как произведённый товар некому будет продавать.
И таки да,на Западе жизнь станет хуже,но в России от этого жизнь лучше не станет,а также ухудшиться.
говорила же, что КТ правильный реалист и мне это нравится -это не дает увлекаться патриотизмом.Сегодня РФ пустила газ в Латвию,ГСМ на Украине от РФ -так что я думаю КТ ,что в Кремле не так уверены ,что нужно рвать все связи с Западом.Потому и воюет одной рукой и лишь грозится пока.Экономика всегда рулит и поскольку не Россия начала война (надеюсь согласишься ) ,а её вынудили .Исторически эта война была неибежна,нельзя было быть партнером Запада и рабом используемым одновременно.Вот у нас есть Искандеры,Калибры -а на войне больше нужны танки ,артилерия и главное Спутники.Ну и что ты предлагаешь?каков выход из этого положения?Вот одни во власти требуют уступить обьединенному противнику,а другие понимают ,что тогда России копец полный и вышли все-таки воевать.Народ России тоже не весь понимает эту СО именно сейчас ,но пока доверяет власти ,но правду скрывать всегда опасно ,она выскользнет и тогда бесполезно будет кричать “Волки,волки”.У меня надежда на зиму ,что европейцы не захотят терпеть падение уровня жизни и тога хохлы без их помощи пойдут на переговоры ,но разве США дозволят??Сегодня ни ВВП ни Зеля ,ни Штольцы войну не прекратят,пока США и Британия не захотят -вот правда…
На прямую вести войну побоятся,а вот с помощью добровольцев,почему бы и нет?Я уже писал,что европейцам в любом случае ухудшат жизнь,чтобы они добровольно и с песней записывались на войну с Россией,а Украина-уже поле боя.Население Евросоюза 450 миллионов,минус женщины 50%,минус старики и дети ещё 50% и того имеем 125 миллионов мужчин призывного возраста.Если каждый сотый станет добровольцем?Добавь ещё членов британского содружества и США (2.5 миллиарда)что может дать ещё 6 млн.а ведь есть ещё страны.У России друзей и союзников нет,наёмникам ничего предложить тоже не сможет.А оружия у Запада и сейчас вполне достаточно,да и их оборонка работает на полную.При этом Россия продолжает их снабжать всей таблицей Менделеева.На игру в долгую у России нет шансов.Перспективы не радужные.
Дак не доставайся же ты никому .В Харькове не могут потушить пожар на ТЭЦ –жуткая картинка..https://t.me/imperialherald/3905….Кто строил? и отсюда и пожелание -гори гори ясно..
а чужой прогадал -не будут брать Харьков -пусть немного померзнут ,чтобы образумились..
но каков Батя -притих,газ добыл у РФ,кредит тоже ,Полонезы штампует из польскихи др.запчастей..Зерно уродило ,картопли хватит …селедку гнилую из россии привезет-именно гнилую..подешевле
Ну и что? Горит силовой трансформатор, ситуация неприятная но и не критичная. Потушат, переведут нагрузку на второй. А перерыв в энергоснабжении из за того что для тушения пожара соседнее оборудование отключили. Хотя не думал что хохлы свою энергосистему до ручки довели, отключения по хорошему и не должно было быть.
может ты технически и прав -так кайфовали то и танчили 30 лет на дармовом -ничего не делали -ни одной новойц ТЭЦ не запустили .А сейчас кадры (там ценные кадры технари были )разбежались.Их готовили и разрушали головы столько лет ,им были нужны земли с зерном и неплохие залежи ресурсов в земле -мешали только хохлы..Поставили жиденка и приступили к утилизации и не смей иудонаглосаксов уравнивать с Россией -..
Во даже Тэц знатно горит, на ТЭЦ есть чему гореть, если Аэс полыхнет мало не покажется.