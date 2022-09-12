Неизвестное прошлое. Кто правил нашей страной? Часть 1. Российская империя в ХХ веке.
"Историю пишут победители", гласит всем известная фраза.
А кто же был во главе государства или во главе правительства в разные периоды времени? И какие события происходили тогда?
У историков есть своя официальная версия, они её написали по указу победителей.
А мы постараемся выяснить, кто же правил нашей страной в 20-м веке? И что в те времена происходило…
Об этом и хотелось поговорить во время прямых эфиров…
Историю пишут кошерные. Так всегда было. Они и назначают победителей и проигравших.