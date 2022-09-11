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Завершён 30-летний долгострой на Колыме | Заказ на 1000 российских самолётов

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Эта неделя порадовала обилием интересных и позитивных новостей из мира промышленности – от завершения одного из самых затянувшихся проектов в энергетике Дальнего Востока до рекордного заказа на российские самолёты, который позволит полностью обновить и импортозаместить парк «Аэрофлота» и не только. Разберём всё по порядку и расскажем об истории одного спасения, но сначала традиционная сводка новостей короткой строкой.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0HNhnyEqmZc
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Новости Украины и Новороссии 19 мая 2019
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12352 11382
    Stelm сегодня в 03:13

      Чем эта неделя порадовала? Тем, что мы на Украине оставляем территории? Которые в течении полугода завоевывали?
      Или салют в Москве? Это что? Типа победного салюта Украине? А, еще и колесо. Которое самое большое, самое… самое….У нас все самое самое. Может хватит праздновать и веселится?Реальность такова: бьют нас нацики и наемники. Вытесняют из завоеванных территорий. Я еще могу понять тактический ход нашего МО через неделю- другую. Но если так и будет дальше то не пойму. Сивков там свою версию обозначил. Тухляком прет от МО.
      Как минимум неделя для осознания.должна быть.

      3
      3
      • 1696 1556
        КБStelm сегодня в 04:00

          Я вам скажу, в чём дело, почему вы ничего не понимаете и не поймёте. Когда вы лежали в коме, о которой рассказывали, и смотрели всякую всячину, каша от которой до сих пор мешается в вашей голове, медсёстры, которым вы воздаёте похвалу, уронили вам на голову установку для капельницы вместе с капельницей, благодаря чему, по выздоровлению, вы возомнили себя чем-то вроде эзотерика, или, как минимум, тем, кому довелось повидать то, что другие не видят. С тех пор всё и началось. Что делать, я не знаю – я не врач и не колдун, но лично мне представляется один-единственный способ вернуть вас в себя, если вы были там, конечно: вам нужно опять побывать в коме, чтобы медсёстры имели возможность уронить вам на голову что-нибудь другое, целебное…

          • 12352 11382
            StelmКБ 39 мин. назад

              Спасибо за совет. Вы внимательны. На своем уровне.
              Есть такое выражение : “Если свинья не может увидеть небо, это не значит что его нет”. Это к вопросу что ТАМ. Ну, а что здесь происходит…. и конкретно на Украине…. Рамзан Кадыров недавно сказал, я с ним согласен. Слишком все мутно сегодня. Дай Бог что бы Сивков оказался прав. Дай Бог.
              P.S.: в свое время Экзюпери сказал: (примерный перевод), “На самом деле все иначе, чем мы думаем”. Так как Вы считаете себя думающим….(надеюсь))), то информация к размышлению.

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