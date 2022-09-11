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Разведданные ТВ. Новости 11.09.2022 гг

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Разведданные ТВ. Новости 11.09.2022 гг
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c3ANUgfWwLo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5233 3922
    Walentin час назад

      По моей информации на западе Одессы всё лето готовилось много боевиков. Им готовили и обстировали местные жители лишённые работы. Две недели тому все они убыли куда-то.

      В Германию ездят волонтёры ВСУ на легковом транспорте и привозят на Украину оборудование и всё, что можно увезти автотранспортом.

      Некоторые лояльные ВСУ эмигранты, координируют действия волонтёров.

      В Дрездене прячется украинский олигарх из Мариуполя. Его дочка (~21 год) имет собственного водители и летает на папином самолёте.

      Информация старая, но вдруг кому пригодиться.

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