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Происхождение славян/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение цикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о происхождении славян, а также о возникновении цивилизаций, письменности и коррупции.
#цифроваяистория #егоряковлев #историяроссии #КириллНазаренкоЦИ

Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Экскурсии экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=irlC2rh3emc
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