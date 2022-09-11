Происхождение славян/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о происхождении славян, а также о возникновении цивилизаций, письменности и коррупции.
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Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_
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