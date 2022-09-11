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Подготовка угольной шихты и производство кокса, 1985

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Днепропетровская экспериментальная лаборатория по производству технических средств обучения Минчермета УССР, 1985 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0iNmcOIWezs
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