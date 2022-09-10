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Значительный риск ядерной катастрофы

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Значительный риск ядерной катастрофы

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о значительном росте риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Проблема — внешнее электроснабжение, обеспечивающее охлаждение энергоблоков, пишет Das Erste.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что произошедшее в результате обстрела разрушение энергетической инфраструктуры, питающей город Энергодар, привело к полному отключению электричества в городе. «Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надёжного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно», — подчеркнул он.

По данным МАГАТЭ, в настоящий момент оператор Запорожской АЭС рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора. Пять других реакторов больше не работают. Без cобственных производственных мощностей и без внешнего электроснабжения атомная электростанция «будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов».

В Энергодаре, помимо отключения электричества, наблюдаются проблемы и с водоснабжением. В городе проживают сотрудники АЭС и их семьи. Из-за обстрелов они также оказываются под угрозой, что несёт в себе риски и для самой АЭС: «Обстрелы подвергают опасности операторов. Это затрудняет укомплектование электростанции персоналом. Всё это значительно увеличивает риск ядерной аварии».

Гросси вновь призвал к прекращению обстрелов и созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции: «Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит на постоянной основе восстановить электроснабжение Энергодара и станции. Эти события демонстрируют абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты. Атомная электростанция не может быть пешкой в войне».

https://russian.rt.com/inotv/2022-09-10/Das-Erste-MAGATE-zayavilo-o – цинк

1. Вполне ожидаемо, что МАГАТЭ так и не обвинила Украину в очевидных обстрелах Запорожской АЭС. Это было бы даже смешно.
2. Вполне очевидно, что в условиях продолжения обстрелов, станция работать не может.
3. Как представляется, на время активных БД станцию надо остановить и Украину от нее отключить.
4. Само собой, давно напрашиваются удары по ТЭС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7853012.html
Метки: аэс, война на украине, Запад, Запорожье, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1355 1089
    Ленид 33 мин. назад

      Ситуация: бандиты взяли в заложники мирных людей.
      Всё в традиции террористов, стремящихся навязать свою волю миру.
      Пора бы и нашей доброй Думе издать закон объявить правителей в Киеве вне закона.
      Подлежать безусловному истреблению, без суда и следствия!

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