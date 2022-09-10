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Вольная улица 10.09.2022

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о том, какие трудности могут возникнуть при интеграции Херсона в Россию.

— 00:24 Какие трудности могут возникнуть при проведения референдума?
— 02:22 Украинские террористические методы запугивания народа
— 06:37 Как ликвидировать спонсора терроризма — США?
— 11:29 Стоит ли повременить с референдумом, чтобы иметь возможность проводить переговоры с Украиной?
— 15:20 Почему боевые действия развиваются медленно?
— 18:34 Какие трудности могут возникнуть при интеграции Херсона в Россию?

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/volnaya-ulicza-10-09-2022/
Метки: видео блог, последние выпуски, Украина, Херсон
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