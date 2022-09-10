◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах.

◽️ Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, ГУЛЯЙ ПОЛЕ Запорожской области.

В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.



В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Новосёловка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.

В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.

