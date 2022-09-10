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  • 25601 21463
    марина 10 сентября 12:48

      Когорта «россиян», бизнесменов, которые попали под санкции США и чьи активы сейчас фактически в заморозке, предложили Украине вариант отдать часть своего состояния в обмен на снятия ограничений. Пока от таких «деловых» открещиваются не только в Украине. Известные бизнесмены реально оказались в патовой ситуации.

      Очень радует, что ничего конкретного в России им предложить не могут, а другие страны уходят от контактов, как от прокаженных.

      Мандраж, судя по состоянию и поведению, которое напоминает загнанных в ловушку крыс, в среде бизнесменов под санкциями только нарастает.

      Насколько известно, Зеленский предлагал Фридману пойти против течения и национализировать часть его активов, но тот отказался из-за страха потери российского гражданства. И хочется, и колется. Капиталы на кону немаленькие. У всех на слуху пример Олега Тинькова, который из-за поддержки Украины, по сути, вынужден был продать активы.

      С точки зрения простого обывателя ситуация выглядит комично. Бизнесмены оказались никому не нужны, а их сильное нежелание терять бабки оборачивается такими вывертами. Если говорить прямо – не жалко.

      Нормальный, крепкий бизнес выстоит, а суета нужна при ловле блох.

      Пока убежавшим из России еще предлагают варианты возвращения.

      Ключевое слово – пока.

      Давно не звучало в информационной среде слово – опальный олигарх, самое время про него упомянуть. На фоне такого «пердимонокля» вспоминается Борис Березовский, который тоже мечтал и рыбку съесть и «удовольствие получить». Не говоря уже о Ходоре, который умолял его отпустить и обещал не лезть в политику, и как все из них, обманул.

      Как оцениваете таких бизнесменов, которые готовы, утрированно, «маму продать», чтобы сохранить «бабло»?
      п.с разумные момковские патриготы

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    • 1355 1089
      Ленид 7 мин. назад

        Выходит, тема патриота с толстым кошельком становится актуальной.
        Предстоит выбор- кошелёк или совесть. Работает Справедливость….

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