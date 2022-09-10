Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Когорта «россиян», бизнесменов, которые попали под санкции США и чьи активы сейчас фактически в заморозке, предложили Украине вариант отдать часть своего состояния в обмен на снятия ограничений. Пока от таких «деловых» открещиваются не только в Украине. Известные бизнесмены реально оказались в патовой ситуации.
Очень радует, что ничего конкретного в России им предложить не могут, а другие страны уходят от контактов, как от прокаженных.
Мандраж, судя по состоянию и поведению, которое напоминает загнанных в ловушку крыс, в среде бизнесменов под санкциями только нарастает.
Насколько известно, Зеленский предлагал Фридману пойти против течения и национализировать часть его активов, но тот отказался из-за страха потери российского гражданства. И хочется, и колется. Капиталы на кону немаленькие. У всех на слуху пример Олега Тинькова, который из-за поддержки Украины, по сути, вынужден был продать активы.
С точки зрения простого обывателя ситуация выглядит комично. Бизнесмены оказались никому не нужны, а их сильное нежелание терять бабки оборачивается такими вывертами. Если говорить прямо – не жалко.
Нормальный, крепкий бизнес выстоит, а суета нужна при ловле блох.
Пока убежавшим из России еще предлагают варианты возвращения.
Ключевое слово – пока.
Давно не звучало в информационной среде слово – опальный олигарх, самое время про него упомянуть. На фоне такого «пердимонокля» вспоминается Борис Березовский, который тоже мечтал и рыбку съесть и «удовольствие получить». Не говоря уже о Ходоре, который умолял его отпустить и обещал не лезть в политику, и как все из них, обманул.
Как оцениваете таких бизнесменов, которые готовы, утрированно, «маму продать», чтобы сохранить «бабло»?
п.с разумные момковские патриготы
Выходит, тема патриота с толстым кошельком становится актуальной.
Предстоит выбор- кошелёк или совесть. Работает Справедливость….