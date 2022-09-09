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Живой Толстой

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Основу этого фильма составили фрагменты кинохроники их фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, на которых великий писатель запечатлен в последние годы жизни (1908 -1910 г.).

В финале фильма звучит голос Льва Николаевича (мысли из книги «На каждый день»), который решил использовать подаренный ему в январе 1908 г. Т. Эдисоном звукозаписывающий аппарат (фотограф) для диктовки ответов на письма и для записи своих произведений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LXnQJBAra44
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 4337 3725
    Андрей Попов четыре часа назад

      Говорят, Лев
      Николаевич выходил пахать только перед курьерскими поездами.))

    • 1678 1550
      КБ час назад

        Вот, Павел, что следовало бы вам цитировать – прописные истины так хорошо выраженные русским классиком. И тексты размещать соответственные, выбранные из общего потока безпристрастно, с умом и добрым помыслом.

      • 1678 1550
        КБ 55 мин. назад

          Истинно так – ясность ума, бодрость духа помноженные на талант классика! Это вам не стихи про Донбасс словоохотного графомана…

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