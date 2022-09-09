Живой Толстой
Основу этого фильма составили фрагменты кинохроники их фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, на которых великий писатель запечатлен в последние годы жизни (1908 -1910 г.).
В финале фильма звучит голос Льва Николаевича (мысли из книги «На каждый день»), который решил использовать подаренный ему в январе 1908 г. Т. Эдисоном звукозаписывающий аппарат (фотограф) для диктовки ответов на письма и для записи своих произведений.
Говорят, Лев
Николаевич выходил пахать только перед курьерскими поездами.))
А ещё есть инфа, что он своё имение проиграл в карты, и жил в флигеле бывшего своего имения, который арендовал у выигравшего.
Вот, Павел, что следовало бы вам цитировать – прописные истины так хорошо выраженные русским классиком. И тексты размещать соответственные, выбранные из общего потока безпристрастно, с умом и добрым помыслом.
Истинно так – ясность ума, бодрость духа помноженные на талант классика! Это вам не стихи про Донбасс словоохотного графомана…