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В Москве открыли памятник Кобзону

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В Москве официально открыли большой памятник Кобзону.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7851152.html
Метки: кобзон, Москва, памятники, фотографии
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По новостям и событиям: "Пирамида"
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25601 21463
    марина 10 сентября 10:42

      жесть и бутафория -это память чему ? на что собрались братки ,ведь он пахан Донбаса был или от казны были использованы деньги.Не представляю почитателей ??

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