Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 3 танка, 4 боевых машины пехоты и 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.



Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.



Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50-ти и ранено свыше 120-ти украинских военнослужащих.



◽️ Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай- Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.



Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области. В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М-777.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республики, а также Сладкая Балка Запорожской области.

◽️ Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества.



Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

◽️ Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.