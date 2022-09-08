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Трезвый взгляд. Выпуск 1

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Аналитическая программа Виктора Пономарева «Трезвый взгляд». Выпуск 1

В последнее время тема Трезвости в потоке новостей стала очень заметна. Но вот оценка происходящего почти всегда даётся поверхностно: на уровне отдельных личностей и отдельных событий. Моя задача как участника трезвого движения:

●Во-первых, показать два противоположных процесса в обществе: утверждение Трезвости в интересах народа и отнимание Трезвости в интересах алкогольно-никотинового бизнеса.
●Во-вторых, объяснить как ускорить утверждение Трезвости и как остановить её отнимание.

Как это у меня получилось – смотрите в первом выпуске. Буду благодарен вам за помощь в создании следующих выпусков: нужно искать новости по теме, распространять это видео, оплачивать монтаж.

Поддержка канала: карта СБ 5469 5200 2412 5890 (Виктор Александрович П.)

Соц.сети учителя Трезвости:
Telegram: https://t.me/uchitel_trezvosti
Instagram https://clck.ru/yS9v9
ВК: https://vk.com/victor.ponomarev

Запись на индивидуальные курсы освобождения от зависимостей https://t.me/trezvodon
12+
#трезвость #викторпономарев #алкоголь #никотин #бизнес
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PFkIULaJYic
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