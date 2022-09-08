Какой станет Сверхновая Россия? Борис Марцинкевич
Цивилизация под маской страны. Борис Марцинкевич о том, что необходимо сделать, чтобы Россия выстояла и развилась в новых условиях.
Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ
Получается что вырвались.
Но это не хвальба того, кто вырвался.
Здесь есть и то что делали, чтобы вырваться.
Хорошо и мягко сказал про “делание” всех заводов по металлу.
Крылатая фраза которую я себе записал – “хочешь чтобы было хорошо – делай сам”.
Великолепно. Маладца.