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Какой станет Сверхновая Россия? Борис Марцинкевич

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Цивилизация под маской страны. Борис Марцинкевич о том, что необходимо сделать, чтобы Россия выстояла и развилась в новых условиях.

Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gwO5GcZgmtE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9622 7230
    чужой сегодня в 10:17

      Получается что вырвались.
      Но это не хвальба того, кто вырвался.
      Здесь есть и то что делали, чтобы вырваться.
      Хорошо и мягко сказал про “делание” всех заводов по металлу.
      Крылатая фраза которую я себе записал – “хочешь чтобы было хорошо – делай сам”.
      Великолепно. Маладца.

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