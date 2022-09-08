Елизавета II встретилась с Горбачевым
Елизавета II снова встретилась с Горбачевым. Теперь уже официально, хотя днем британские СМИ несколько раз опровергали друг друга "умерла/не умерла".
Теперь уже и по ТВ объявили. Теперь новым королем Британии станет Чарльз I.
этот *при..рок* чарльз взял себе имя КАРЛ 111..https://ctakan-divanych.livejournal.com/2701220.html….но зато у него умная жена
А может Чарлик для коронации новое имя выберет. Владимир, например. А я еще, щетаю, сегодня закончился ХХ век. Выпьем!
теперь там правит Карл III,
Правление Карла I закончилось революцией и его казнью, правление его сына Карла II было отмечено страшнейшей эпидемией чумы и знаменитым лондонским пожаром 1666, да и вообще вопросов к нему много. Нынешнему Карлу тоже явно больших социальных потрясений не избежать.
Как-то не складывается у Карлов на британщине. Пусть продолжаться традиции Карлов и Британия лопнет ,как их знаменитый мост ,только это будет картинка для охлоса-паразиты ведь надмирны и наднациональны -они улетели оттуда вместе с Брекзитом ,Карл довершит историю этого образования ..
Мне не ясен один нюанс в русском языке- почему принц Чарльз (prince Charles) превращается в король Карл (king Charles)? А если следовать Вашей логике с преемственностью имён лидеров и проводить аналогию касаемо истории нашего государства, так и люди с именем Владимир много неоднозначного натворили: что Бланка возьмите, что Красно Солнышко, да и Мономах в междуусобицах с детских лет славно поучаствовал. Так что не стоит проводить параллели.
Ах женечка ,какая ты настырная -там вековые традиции и непрерывность монархии ,а у нас нельзя проводить параллели -у нас тааааакие прыжки в сторону..
Но у меня сейчас другая проблема –вот именно сейчас я думаю возможно ли одеть красивые красовки найк (они покрыты сверху гипюром,женский вариант)с платьем шелковым в пол (платье от Тэда Бакера) или все-таки вставать на каблук..Хочется уже крассовки ..Как считаешь дорогая…
Новым лутом затарились? И кто же та Вандербильдиха, которую Вы намерены затмить своими мексиканскими тушканами и шанхайскими барсами? Посоветовать Вам ничего не могу, есть фотопроект для пожилых модников – “Олдушка”, называется, модели 65+. Погуглите, там много идей для тех кто хочет оставаться в тренде.
В начале года некоторые модельеры продвигали неплохую комбинацию, как по мне (по приколу или моде) : верх взрослой дамы – элементы вечернего туалета с златом и брюликами, а низ – спортивные штаны с грязными (именно!) крОссовками ( от слова “кросс” , деградировать не будем)). И это всё следовало надеть к вечеринке или носить на приёме.
Главное чтобы ее влияние оказалось сильнее придuрковатости Чарльза. Хотя вряд ли это будет лучше, как в случае с Горбачевым. Но поживем увидим.
смотри полное бля..ство холуев..Люди принесли десятки букетов к посольству Великобритании в Москве после сообщения о смерти королевы Елизаветы II.
Кроме того, жители Москвы оставляют у стен британского диппредставительства открытки с соболезнованиями и свечи, сообщает ТАСС.
Флаг Великобритании у посольства в Москве приспущен со вчерашнего вечера.
Между тем посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин назвал королеву Великобритании Елизавету II великой женщиной, отметив ее вклад в укрепление российско-британских отношений в конце прошлого века. Об этом дипломат рассказал, вспоминая Ее Величество, которая ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет.
Не путайте понятия, холуйствовать можно только перед живыми, здесь же соболезнование.
Обратите внимание, как влюбленно смотрит Горбачев на королеву на фото. Счастливый человек!
Чертово племя уродов и убийц -пусть там горят в аду..Спешат черти ,нарушая свои традиции :Коронация обычно происходит через несколько месяцев после смерти предыдущего монарха, так как считается радостным событием, ввиду чего неуместно проводить её, пока продолжается траур. Такая пауза также даёт планировщикам достаточно времени для завершения сложных механизмов, необходимых при подготовке коронации. Например, Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года, взойдя на престол 6 февраля 1952 года[2]
Королева-то, понятно, добавила драгоценный камень в свою корону. А этот ублюдок чего лыбится?