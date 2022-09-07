В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема.

◽️ В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.

В районе населённого пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.

◽️ В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.

◽️ Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объёмом более 5,5 тысяч тонн.

Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.

◽️ Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».

Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

◽️ В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

◽️ Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.