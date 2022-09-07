Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.09.2022 г.)
В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема.
◽️ В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.
Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.
В районе населённого пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
◽️ В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.
◽️ Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объёмом более 5,5 тысяч тонн.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.
◽️ Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.
◽️ В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».
Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.
◽️ Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники.
⚠️ Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
◽️ В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.
◽️ Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
А вот слова “Балаклея” в информашке не видно. А чё так ?
Горные стрелки из Закарпатья несут под Херсоном
огромные потери https://www.mk.ru/politics/2022/09/07/gornye-strelki-iz-zakarpatya-nesut-pod-khersonom-ogromnye-poteri.html
Завтра опять сходка В Рамштайне и Укры показали себя в Бою за Балакоею получат подарочек теперь…Но почему наши не были к этому готовы??!!
“Наконец-то страсти вчерашнего дня улеглись и теперь можно спокойно и без эмоций рассказать, что же произошло в районе Балаклеи, Чкаловским, почему это случилось и к чему может привести. Итак, стоит признать – открыто готовящееся месяц наступление киевских вооруженных формирований числом в районе 9 тыс. человек в районе Балаклеи на первом этапе увенчалось их оперативным успехом. После двухнедельных обстрелов райцентра, а также активизации диверсионной работы в других населенных пунктах освобожденной территории Харьковской области, позавчера ВФУ прорвали оборону, состоящую из донецких ополченцев не имеющих тяжелого вооружения, взяли Балаклею в оперативное окружение и получив по щам от стоящего в городе СОБРа, не стали втягиваться в городские бои, рванули дальше в сторону столицы нашей части области – Купянска, который последние 2 суток подвергается обстрелам из РСЗО, выйдя на трассу Волохов Яр — Балаклея и развязку у Волохова Яра. Известно, что в наступлении используются части подготовленные НАТО, а также множество иностранных наемников.
Одновременно с этим противником был взят небольшой поселок Чкаловское на западе, где ВФУ ударили по частям Росгвардии с двух сторон. Судя по направлению ударов, там планировали выйти к одной из главных дорожных развязок – поселку Шевченково, откуда идут дороги как на Купянск, до которого оставалось бы всего 37 км по дороге, так и на Изюм – эта дорога используется для снабжения нашей группировки в Изюме. Особенно важен стал этот поселок после потери Волхова Яра.
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Возле Балаклеи ВФУ взяли часть Вербовки, но в город войти так и не смогли. Ночью появилась информация, что наш СОБР удалось ************* и вывезти раненых. Что с нашими силами, которые стояли по дороге до Шевченково, пока неясно. Часть из них попала в плен, что уже транслируется киевским режимом, часть отступила и заняла оборону в районе Шевченково, часть не дала расширить плацдарм. Собственно, исключительно именно их героизме Россия вчера вообще удержались в Харьковской области. Окажись ребята слабы духом, не упрись, продолжая драться в окружении, без связи и понимания, что происходит и откуда идет враг, беда могла превратиться в катастрофу.
Еще один штрих – одновременно с прорывом в районе Балаклеи, ВФУ нанесли удары двумя “Точками-У” по 100 тысячному городу Валуйки и райцентру Волоконовке Белгородской области. К счастью, наши ПВО отработали прекрасно. Если бы провокация удалась, возможные массовые жертвы среди мирного населения и слухи о приближающихся украинских боевиках могли бы вызвать панику в приграничных районах, на что, видимо, и был расчет укронацистов.
Параллельно с наступлением, диверсионные группы противника с конца прошлой недели совершают теракты в самом близком к России районе Харьсковской области – Волчанском. Касательно данного момента, то наши и противник стягивают силы к Шевченково, где сегодня, видимо, и разгорится основное сражение. Притом, даже если их туда не пустят, то у ВФУ достаточно оперативного простора, чтобы идти на север к Печенежскому водохранилищу, либо пойдут на Кунье – одной из главных развязок по снабжению всей Изюмской группировки армии РФ.
Куда именно пойдут укровояки, скорей всего и сами еще не знают – команды им раздают офицеры НАТО использующие НАТОвские же средства спутниковой и т.п. разведки.
Балаклею прикрыли сверху
Российская авиация остановила наступавшего противника:
https://www.mk.ru/politics/2022/09/08/balakleyu-prikryli-sverkhu.html