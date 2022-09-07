Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
СССР со Сталинской справедливой концепцией жизни(ограничение доходов), единственный выход из тупика, в который загнала рабовладельческая система человечество. С каждым годом производим всё больше и больше мусора во всех сферах жизни: лекарства, автомобили, бытовая техника, разовая посуда, разовые принадлежности гигиены, продукты питания, отходы продуктов питания, изделия из пластмасс, детские игрушки, излишняя упаковка, рекламные материалы, газеты, журналы, бумажное чтиво, низкокачественная одежда, одежда из синтетических материалов, обувь из суррогатов, бытовая и прочая химия….
Никакие другие формы жизни в рамках рабовладельческой концепции, нарабатываемые ГП, не пройдут!!! Мы дети божьи должны жить в божьем промысле-по совести, иначе мы Создателю просто не нужны!!! Жаль, что до “идеологов” ГП это не доходит, зажрались!!!