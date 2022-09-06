Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Уже давно все сбывается и жорики уже в ящике.
Ваше предсказание пока не сбылось. Второе. В первом – не угадали.
Пророчество Марин Ле Пен насчет России
начало сбываться:
https://politros.com/23628732-the_daily_reckoning_prorochestvo_marin_le_pen_naschet_rossii_nachalo_sbivat_sya?utm_source=politobzor.net
Главное пусть шесть прививок в одну руку, как жириновский не ставит, пусть руки меняет, а то ещё одним предсказателем меньше станет.
Не беда, подрастают уже и другие.