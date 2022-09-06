Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.09.2022 г.)
Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.
ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.
В районах населённых пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих.
Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артёмовск Донецкой народной республики. Уничтожено до 250-ти военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.
✈️ В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.
◽️ Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
◽️ За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.
В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Капитоловка, Липцы Харьковской области, Кирилловка, Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск Херсонской области и города Херсон.
◽️ Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.
⚠️ Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
◽️ В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.
Огонь велся с украинских позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
Не раз слышал один и тот же вопрос, хоть и в разных интерпретациях: почему, имея такую мощь, такой потенциал, мы не можем быстро и эффективно поставить жирную точку в этой СВО?
В “узких кругах” существует выражение: “спустить по картам” – это когда один из участников карточной игры, например в “буру” или “ази”, имея на руках комбинацию карт превосходящую комбинацию другого, отдаёт ему кон. Так делается, как в игре “один на один”, так и в игре с несколькими игроками. Этот приём используется по разным причинам, одна из них: один игрок “спускающий по картам” хочет выручить другого, “заигравшегося”, или севшего играть, чтобы решить свою проблему, решение которой ограничена временными рамками, выход за которые чреват серьёзными последствиями; другая: игрок с превосходящей комбинацией карт опасается нажить себе проблему крупным выигрышем у другого, считая целесообразным “спустить кон”; третья: “подстава”, и так до безконечности. Причём сидящие за картами игроки, или наблюдатели, часто понимают, что происходит, но вмешаться не имеют оснований: “получить” или “спустить по картам” – личное дело обладателя сильной карты, так же, как показывать её или нет – потребовать этого никто не может…
Так вот, нас, образно говоря, “спускают по картам”, как в СВО, так и в принципе. Кто, кому и по каким причинам, догадайтесь сами.
какая сверхосторожность -я ничего не поняла из сказанного.Намеки,карты -чего боишься в лоб высказаться .Ведь обзывал ВВП и жив здоров.А кого страшно обозначить вслух?ВВП силен ,но не сильнее Сталина после 1927гг..
Почему Сталин не арестовал Троцкого
Троцкого удалось убрать из руководства только в 1925 году, в 1930 вынужден был его выпустить из страны.
Не так все просто было.
Враг силен….Так кто этот враг то ,что заставил выпустить всех чертей кошерных из страны без наказания..Вот Альбац Женечка ,старая алкоголичка ,по совету Навальнера рвет в Ньюорк и вряд ли оплатит штрафы под млн и ведь выпустят как и Певчих и всяких хохлух присланных в момент убйства фигур..Игры такие у них
Какая сверхосторожность, чего тут не понятного, на что намекать, почитайте внимательнее и всё поймёте, это фигура речи, не более того.
Вот сейчас смотрю токшоу Соловьева. Никакого удовольствия.
Соловьев совсем охамел. Ведет себя бесцеремонно, нагло перебивает участников, кто излагает мысли в русле русского патриотизма. Свою речь сопровождает характерными еврейскими шуточками – шутовством.
Выражаясь словами известного футбольного комментатора -”Такой футбол нам не нужен!”
либо крыша поехала -либо зарвался -вытворяет чудеса лицедейства с марго–театр МХАТ отдыхает..
Помнится, Лев Толстой в “Война и Мир”, описывая ход бородинского сражения, отмечал, что Кутузов зорко следил за состоянием духа армии, ибо это решало исход сражения.
Интересно, кто-то сейчас следит за состоянием боевого духа воинов на Украине? Есть ли специальные люди, которые регулярно делают доклады Главнокомандующему? Что думают военнослужащие, наблюдая манипуляции некоторых наших правителей за их спиной, имея ввиду торговые операции и запрет ударов по главным центрам. Предатель за спиной воина на фронте очень влияет на его боевой дух,боеспособность!
Когда это было ?7Тогда еще были понятия мать,отец,дети ,дом,отчизна .Сегодня этого не осталось, да и за духом укров следят США и Гейропа ,называя цифры помощи -12млрд и 5 млрд от гейропы.Это понятно украм ,а лаборатории польши гонят метадон или другую синтетику -вот вам и дух…идут в полный рост и прострелянные насквозь еще идут -чудеса героизма таблетки Геринга творят ,так их называли в ВОВ..
Те понятия, которые Вы написали – это “понятия” у вас кошерных. У остальных – внутреннее состояние.
Хотелось бы заметить по поводу выступления Путина на форуме во Владивостоке.
С одной стороны он призывает к многополярности, но с другой – говорит о желании “вернуться на круги своя”, где процветает “однополярность”. А ещё – вернуться – значит сделать остановку. Не всегда библейская “истина” выражает мудрость.
Одно с другим как-то не сходится.
Наверное, было бы лучше призвать к признанию всемирного процесса разделения людей по принципу отношения к Вселенской безличной Справедливости с различением по Совести. Получится разделение по двум полюсам, и к этому ведет мировой процесс. Это хорошо видно на Украине.