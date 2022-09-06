Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.

В районах населённых пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области.



Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих.



Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артёмовск Донецкой народной республики. Уничтожено до 250-ти военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

✈️ В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.



◽️ Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

◽️ За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.

В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Капитоловка, Липцы Харьковской области, Кирилловка, Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск Херсонской области и города Херсон.

◽️ Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.



⚠️ Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

◽️ В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.

Огонь велся с украинских позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.