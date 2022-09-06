Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом.
«Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми», — указано в документе.
Концепция состоит из шести разделов. Первый включает в себя общие положения. Второй посвящён национальным интересам РФ в гуманитарной сфере за рубежом, в нём же говорится про цели, задачи и принципы такой политики. В третьем разделе перечисляются основные направления гумполитики за рубежом. В их числе – формирование объективного восприятия страны в мире, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения, продвижение российской культуры, науки и образования, развитие международного сотрудничества в сферах спорта, туризма, молодёжного взаимодействия, оказание поддержки соотечественникам, проживающим в других странах, сохранение исторического и культурного наследия.
В указе Россия охарактеризовывается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей и духовного наследия цивилизации. Отмечается, что при реализации этой концепции нужно будет учитывать увеличение количества попыток принижения значимости российской культуры за рубежом, а также попыток дискредитации Русского мира, его традиций и идеалов.
В документе говорится об использовании СМИ и «современных технологий» для формирования «объективного восприятия России на международной арене».
«Именно средства массовой информации, в первую очередь российские телеканалы и новые медиа (социальные сети, мессенджеры и блоги), являются наиболее эффективным инструментом “мягкой силы”, способствующим популяризации российской культуры и продвижению русского языка за рубежом, а также обеспечивающим информационное сопровождение различных российских гуманитарных мероприятий», — указано в концепции.
В четвёртом разделе говорится о гуманитарном сотрудничестве в многосторонних и двусторонних форматах с РФ. Пятый – посвящён межкультурному и межрелигиозному диалогу. Шестой – формированию и основным механизмам реализации гумполитики за рубежом. Всего в документе 117 пунктов.
15 апреля глава государства обсудил концепцию гуманитарной политики страны на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Тогда он отметил, что работа в рамках концепции гумполитики должна соответствовать национальным интересам страны «на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу».
По материалам сайта Президента РФ, «Известий», ТАСС, Ленты.ру
Открыт второй идеологический фронт пиз**болов импортного размещения.
Вставай страна огромная. Все “жорики” гоп да кучи.
Командование таким фронтом у Вас никто не отобрал. Командуйте.
О! вы ,оставшись без войск своих единомышленников ,решили поделить Поле и мацу?Или за что борьба ?7как подсунуть России на кормление бгатьев словенов или бобгуйских змагаров??Дайте России выдохнуть и пожить ..немного для себя ,построить новые заводы,дороги,мосты..Может будет время и стихи Коврижина услышат с экранов?
Разберись за что жорики дрыщщут блевотиной, а я пойду подышу.
Унылая пора очей очарованье, и шепот листьев на тропинке.
Ну вот, командовать продолжили.))
Вам не надоело заниматься враньем. Вы лгун и вы пойманы как лгун.
Не красиво встревать в чужой разговор особенно с дамой.
У вас очень тяжелый характер, безобразное воспитание, гнилое мировоззрение.
С вами не приятно иметь беседу.
)) А Вы – самокритичны, написав такое мне о себе. На себя гляньте в зеркало ( только не пугайтесь) , – до Вас далеко опускаться. И в разговоры встреваете, и врёте , и характер с воспитанием, и мировоззрение – ещё поискать такое , это жах! Кароч, – нравитесь Вы мне такой безмерно. И очень приятно с Вами , с юродивостью, общаться. Это – напоминание. Примите как занозу в Вашей попке.
Ты первые две строчки у Кота с санька переписал?Оба не русские потому и передрались ,как бабы..
Да. Русские обычно сразу бабу. А потом сами.
Не выдумывайте. У меня нет и никогда не было никаких войск. Деваться властям !! РФ некуда, кроме как тратиться, раз взялись имитировать человеколюбие.
как то все звучит по- прилепински,не рыба не мясо…Не создав внутри государства нормальное гражданское общество ,а не раздираемое непримиримыми противоречиями (в частности распределение общественного продукта между всеми членами общества, а не в три горла 10%),мы не можем что-то рекомендовать и быть примером вовне.Хотя мир и устал обслуживать этих троглодитов и извращенцев саксов …И все-таки дорогу осилит идущий..Идет формирование нескольких центров экономики.
Германия тоже стремится создать Четвертый Рейх на старой теме русофобства ,уже присоединив и часть Украины .Это возможно ,если они опять согласятся сделать армию против РФ ,тогда саксы и еврейский Фининтерн дадут деньги и отпустят оставшуюся часть территории укров под них или пшеков .Всё повторяется до боли знакомо.Сколько Россия сумеет отбить своих земель?имея за спиной 5и 6 жирнющие колонны ,продолжающие свое шествие по трупам погибающих русских мальчиков …А ВВП по одной газетенке (Новая ГАзета)и по одному отщепенцу (вот макаревича отлучили,пришибленного Гозмана посадили на 15 суток) наказывает для примера,как издевается…
Да, Марго, не рыба-не мясо, именно так. Благодатная почва для нескончаемой болтовни, слушая которую “одним ухом”, ненароком можно подумать , что где-то идёт какая-то серьёзная работа над чем-то, ключевые слова: “где-то”, “какая-то”, “над чем-то”, непонятно где, какая и над чем, но идёт усиленно, намерения серьёзные, настрой боевой. И ладно бы только болтовня, на это будут отпущены немалые деньги налогоплательщиков, которые надо бы направить на действительно необходимые вещи в это трудное время, но на которые будет жить армия демагогов-вредителей этим же налогоплательщикам. Вглядитесь в вашего лидера на этом фото: у меня одного такое впечатление, что он сидит и думает что-то вроде: “Неужели и этой дичи они поверят? Впрочем, кто их будет спрашивать.”? Дешёвый понт и больше ничего. Но работает, каким-то образом.
зато он в тренде-посмотри ,что делает мир -ставят фикции на место п-резидентов и ничего народ не шевелится.80тыс за и 60 против из 200тыс.голосующих в 67млн государстве избирают пустую дуру ,грозящую ядерной кнопкой и ничего ..Все занимаются имитацией ,перестраивая остатки территорий под себя -ту глобальную мировую черную аристократию и Фининтерн еврейский.Чего ты хочешь -подвига от комара?с 2% мирового ВВП.Моли бога ,что тебя еще не нагнули и не заставили внуков требовать свободы в выборе пола…Смотри за волной управляемого хаоса и не требуй ясной концепции,сыт ,одет,есть техника -путешествуй ,любуйся миром..Прочти стихотворения своего земляка -тоже страдал ,но как светло ,а вашим с жорой,сибиряками и прости господи Твердого,я не верю…
Я не икона, чтобы мне верить… За то, вы верите другому: кабы не он, было бы ещё хуже. Было бы, Марго, обязательно было, если могло бы быть. Но будет, обязательно, если лапшу с ушей не стряхнёте.
ты случаем не из компашки с сергеевым -тот плакал по горби -мол миролюбец,дал всем свободу,подружился с Западом -все простил им и отказался от претензий к немцам за 27 млн убиенных,как победители .Ну вот будда живой и все.Так ты не всплакнул по эпохе вседозволенности?? Теперь то Соловьев и гопкомпания Кедми Яшек кричат -немедленно диктатуру в студию,ибо все выкрали ,оформили -теперь и репрессии можно ,поставив Рамзана Великого..
п.с. я не ВВП верю с его компанией неприятной ,но все такие и хуже-бандитские 90гг одели костюмчики Версаче ,но нутро не спрячешь..Но кошерныхиз Фининтерна и саксов я ненавижу животной ненавистьюи какой выбор?7Своё они будут защищать,и мы уцелеем -так тебя устроит…Других не бывает -даже в монастырях лжецы или ленивые-праведники еще глубже и их единицы..
Думаете, я ненавижу Путина? Ошибаетесь, дышу ровно в его сторону. Он мне даже смешон. Думаете, ненавижу тех, кто над ним и такими, как он? Тоже ошибаетесь. Я ненавижу нас с вами за наше безсилие перед собой, за наши пороки, которое делают их сильными. Ненависть плохой помощник, Марго, она разъедает.
Путин во Владивостоке проводит ВЭФ.Казалось бы нашему Бате со своими тролейбусами там самое место ,ан нет ,Песков сказал,что визит не предусмотрен..??А вот танцующая и как бы изгнанная из Австрии бывшая МИД Кнайсль,живущая в Ливане, будет там на переговорах..