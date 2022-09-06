Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом.

«Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми», — указано в документе.

Концепция состоит из шести разделов. Первый включает в себя общие положения. Второй посвящён национальным интересам РФ в гуманитарной сфере за рубежом, в нём же говорится про цели, задачи и принципы такой политики. В третьем разделе перечисляются основные направления гумполитики за рубежом. В их числе – формирование объективного восприятия страны в мире, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения, продвижение российской культуры, науки и образования, развитие международного сотрудничества в сферах спорта, туризма, молодёжного взаимодействия, оказание поддержки соотечественникам, проживающим в других странах, сохранение исторического и культурного наследия.

В указе Россия охарактеризовывается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей и духовного наследия цивилизации. Отмечается, что при реализации этой концепции нужно будет учитывать увеличение количества попыток принижения значимости российской культуры за рубежом, а также попыток дискредитации Русского мира, его традиций и идеалов.

В документе говорится об использовании СМИ и «современных технологий» для формирования «объективного восприятия России на международной арене».

«Именно средства массовой информации, в первую очередь российские телеканалы и новые медиа (социальные сети, мессенджеры и блоги), являются наиболее эффективным инструментом “мягкой силы”, способствующим популяризации российской культуры и продвижению русского языка за рубежом, а также обеспечивающим информационное сопровождение различных российских гуманитарных мероприятий», — указано в концепции.

В четвёртом разделе говорится о гуманитарном сотрудничестве в многосторонних и двусторонних форматах с РФ. Пятый – посвящён межкультурному и межрелигиозному диалогу. Шестой – формированию и основным механизмам реализации гумполитики за рубежом. Всего в документе 117 пунктов.

15 апреля глава государства обсудил концепцию гуманитарной политики страны на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Тогда он отметил, что работа в рамках концепции гумполитики должна соответствовать национальным интересам страны «на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу».

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», ТАСС, Ленты.ру