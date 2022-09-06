Не стоит Русь без Праведника
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Пока у Руси нет праведников, то и русского мира фактически нет. Не стоит Русь без праведника. Не может быть Руси без истинной духовности.
Сергей Лапицкий, Иван Полотно и Алексей Орлов
У Бога много защитников, но мало праведников.
Русь давно потеряла духовные ориентиры, не видно тех — на кого людям, ищущим можно равняться. В качестве примеров выступают звезды и коммерсанты далекие от праведности. Вся духовная жизнь на Руси сводится к формальным ритуалам, таким как поставить свечку или зажечь ритуальный огонь.
Цель эфира — поиск и проявление праведников и праведности на Руси. Тех людей, которые своей жизнью несут духовный свет в этот мир. Тех, кто даст Руси очертания истиной порядочности и доброты вне религий и конфессий.
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#русь #праведники #дух #духовность #религия
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Только смерть способна отделить простых верующих, от праведников
Если Бог не снизит проценты по кредиту, то зачем такая жизнь.
Существует множество путей к вечной жизни, но каждый из нас имеет свой: особенный, вероятный путь.
То есть если сам выбрал путь, то вечной жизни не дадут ?
Всё вокруг да около…
В моём понимании, *праведник* от понятия правда-истина, данная нам из Высших Сфер.
Праведник – человек, устремлённый к Вселенской безличной Справедливости через инструмент Совести. А этих понятий нет в Библии.
Бесполезно искать праведников в нашей РПЦ или в исламе. Их бытие вразрез религиозным догмам и линии Правителей.
Праведники на Руси всегда были и есть, но их надо искать, ибо официальной власти они не нужны.
Как пример -Дарья Дугина. Не блистала в медийном пространстве, но её Свет оказался очень опасным силам Тьмы.