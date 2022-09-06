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Не стоит Русь без Праведника

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Группа в Телеграме “Праведники” https://t.me/pravedniki_rusi
Пока у Руси нет праведников, то и русского мира фактически нет. Не стоит Русь без праведника. Не может быть Руси без истинной духовности.

Сергей Лапицкий, Иван Полотно и Алексей Орлов

У Бога много защитников, но мало праведников.

Русь давно потеряла духовные ориентиры, не видно тех — на кого людям, ищущим можно равняться. В качестве примеров выступают звезды и коммерсанты далекие от праведности. Вся духовная жизнь на Руси сводится к формальным ритуалам, таким как поставить свечку или зажечь ритуальный огонь.

Цель эфира — поиск и проявление праведников и праведности на Руси. Тех людей, которые своей жизнью несут духовный свет в этот мир. Тех, кто даст Руси очертания истиной порядочности и доброты вне религий и конфессий.

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#русь #праведники #дух #духовность #религия
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IXhV24odoM4
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4541 2809
    Михаил 6 сентября 13:37

      Только смерть способна отделить простых верующих, от праведников

    • 1336 1070
      Ленид 7 сентября 5:45

        Всё вокруг да около…
        В моём понимании, *праведник* от понятия правда-истина, данная нам из Высших Сфер.
        Праведник – человек, устремлённый к Вселенской безличной Справедливости через инструмент Совести. А этих понятий нет в Библии.
        Бесполезно искать праведников в нашей РПЦ или в исламе. Их бытие вразрез религиозным догмам и линии Правителей.
        Праведники на Руси всегда были и есть, но их надо искать, ибо официальной власти они не нужны.
        Как пример -Дарья Дугина. Не блистала в медийном пространстве, но её Свет оказался очень опасным силам Тьмы.

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